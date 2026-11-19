Los presidentes de China, Xi Jinping; Estados Unidos, Donald Trump, y Rusia, Vladímir Putin, concluyeron este jueves en Shenzhen (sureste) su inédita reunión trilateral, que duró aproximadamente una hora y veinte minutos y abordó cuestiones como el desarme nuclear y la guerra en Ucrania.

El presidente estadounidense, Donald Trump, abrió su participación en la histórica cumbre bilateral con sus homólogos de China y Rusia con un alegato para reducir sus respectivos arsenales nucleares y pidió garantías para que "estas armas no sean usadas nunca" por ningún país.

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En su declaración de apertura de la reunión en la recluida Kylin Villa de Shenzhen, Trump aseguró: "Como los tres mayores poderes nucleares de largo, EE.UU., Rusia y China estamos en una capacidad única de dialogar cómo reducir el número de armas nucleares y también de rebajar el riesgo de que esas armas sean jamás usadas".

Trump, que a ratos se desviaba de su discurso escrito en papel, dijo que "francamente es difícil abandonar las armas nucleares, por que una vez las tienes es difícil abandonarlas como líder de un país", y añadió: "así funciona el mundo".



"Tenemos que cooperar para combatir la amenaza de proliferación nuclear en otros países del mundo. Eso es lo que estamos haciendo en Irán, que jamás tendrá un arma nuclear", aseguró Trump frente a Xi y Putin.

El presidente chino, Xi Jinping, abogó este jueves ante sus homólogos de Estados Unidos, Donald Trump, y Rusia, Vladímir Putin, por la completa eliminación y prohibición integral de las armas nucleares, que describió como "una espada de Damocles" que pende sobre la humanidad.

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Durante la histórica reunión que mantienen hoy en la ciudad china de Shenzhen (sureste) los líderes de las tres grandes potencias nucleares del planeta, Xi urgió a sus pares a hacer todo lo posible para prevenir una guerra nuclear.

También urgió a Washington y Moscú a acatar el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares y a mantener una estabilidad estratégica mundial.

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El presidente ruso, Vladimir Putin, dijo este jueves al inicio de su histórica reunión trilateral en Shenzhen (China) con sus homólogos de EE. UU. y China, Donald Trump y Xi Jinping, que los tres países tienen "intereses comunes" en cerrar conflictos, incluida la guerra de Ucrania.

Putin subrayó que las tres potencias nucleares tienen "muchos intereses en común, en particular, en lo que respecta al arreglo de conflictos regionales, por supuesto, incluido la solución del conflicto en Ucrania", subrayó.