Desde la cárcel, Leopoldo López convoca a los venezolanos a marchar este sábado

El opositor Leopoldo López, preso desde 2014, convocó a los venezolanos a manifestarse el sábado en las calles, por medio de un audio que se filtró a los medios de comunicación.



"Hermana, hermano venezolano, te queremos convocar a una manifestación contundente, masiva, en las calles de Venezuela este próximo sábado", dijo el dirigente, que justamente ese día cumplirá tres años tras las rejas en la cárcel militar de Ramo Verde, en Los Teques, estado Miranda (norte).



El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) ratificó el jueves último la condena de casi 14 años de prisión contra López por cargos de "incitación a la violencia" en protestas contra el presidente Nicolás Maduro que dejaron 43 muertos entre febrero y mayo de 2014.



La corte desestimó un recurso de la defensa, que anunció que acudirá a instancias internacionales.



Voluntad Popular, partido que fundó el dirigente, había convocado a los venezolanos a marchar el sábado en el este de Caracas en rechazo al gobierno de Maduro, bajo la consigna "No más dictadura".



El miércoles pasado, Lilian Tintori -esposa de López- se reunió en la Casa Blanca con el presidente estadounidense, Donald Trump, quien pidió su liberación inmediata, exigencia que la canciller Delcy Rodríguez calificó de "intromisión y agresión".



Desde que está en prisión, se han filtrado unos cinco videos de López y varios audios, algo que -según sus abogados- motiva castigos contra el dirigente, como la suspensión de las visitas familiares.



A continuación la carta escrita por Leopoldo López:

Hoy inicia una nueva etapa democrática y un compromiso, de este compromiso depende que recuperemos nuestros obejetivos: nuestra libertad y nuestra democracia. Con responsabilidad no podemos decir que a la dictadura la derrotaremos mañana, o la semana que viene, pero con igual responsabilidad podemos garantizar dos cosas: que la vamos a derrotar y que el tiempo para que eso suceda depende de nosotros, de quienes están aquí, de los que están obligados por el mundo, por las redes sociales, depende de los venezolanos.

La senda para salir de la dictadura comienza por estar convencidos de que debemos recorrer un difícil camino, incierto y lleno de adversidades cuando se recorre en dictadura. Yo estoy preso por alzar mi voz y haver convocado a la protesta pacífica, pero la verdad todos los venezolanos estamos presos y somos víctimas de la opresión.

Hermanos y hermanas, la dictadura sale por el terreno donde no derrotarán a quienes luchan, que es el terreno de la moral y el espíritu; por eso usan toda su propaganda para desmotivar, desmoralizar, asustar, amedrentar y desmovilizar. Nos tienen pasivos en nuestro espíritu, y por lo tanto en nuestras razones.

La primera razón de esta convocatoria es mandarle un mensaje a la dictadura: no podrán con un pueblo decidido y determinado al cambio. A todos nos llamarán golpistas, terroristas, delincuentes. Nos llamaron todo lo que ellos son, y no nos debe importar como nos llame la dictadura. Lo que están haciendo este #18F tiene un nombre: resistencia y dignidad democrática. Vamos a resistir, vamos a luchar y vamos a ganar; porque estamos del lado correcto de la historia junto al pueblo de Venezuela.

A partir de hoy queremos iniciar una escalada de presión popular y democrática y nuestro método no es otro que la no violencia. Quiero explicar que la lucha no violenta no es pasiva, ni complaciente, ni contemplativa. La no violencia es irreverencia y desafío y si hay que decirlo, es una lucha que está llena de riesgos por su naturaleza rebelde. Habrá represión, es responsable decirlo, ¿Cómo no esperarla?, si estamos enfrentando una dictadura.

También, a partir de hoy iniciaremos una escalada de presión democrática en 3 ámbitos de acción: internacional, la calle y lo político; estos son los terrenos de lucha de los demócratas. En lo internacional vamos a redoblar los esfuerzos; hemos avanzado muchísimo, la dictadura está completamente desnuda y el mundo tiene claro que en Venezuela no hay un gobierno democrático. Agradecemos las solicitudes de liberación de presos políticos, respeto a los DDHH y el retorno a la democracia en el país realizadas por Gobiernos, Parlamentos, ex presidentes, premios nobel y organizaciones internacionales de todo el mudo. Todos han cerrado filas por la causa democrática.

He solicitado a mi esposa Lilian que continúe con firmeza en esta cruzada. La comunidad internacional y los demócratas del mundo pueden y deben ayudar a los venezolanos en la lección que les corresponde. Solicitaremos a la OEA y Mercosur la reactivación de la carta democrática y la aprobación de todas las cláusulas que vayan en la defensa de la democracia en nuestro pueblo. En la calle, con el pueblo, organizados y con objetivos claros.

El compromiso es muy simple, cada uno de nosotros dirá presente en las próximas convocatorias con una persona más, así seremos el doble en las próximas, pronto seremos millones de nuevo y la dictadura tendrá que tomar las decisiones; nosotros ya tomamos la nuestra. Con millones en las calles ganaremos y será sencillamente imposible reprimir por parte de la dictadura. Esta es la esencia de la no violencia y de la desobediencia civil, estar donde no quiere la dictadura que estemos. Tengamos siempre presente que así como nuestro pueblo no es como la elite corrupta y narcotraficante que los oprime, nuestra Fuerza Armada tampoco está conformada por narcotraficantes, sino decentes y honestos, muy diferente a le elite que mancha su honor y su nombre.

En lo político y social iniciaremos actos de desobediencia activa que les haga saber a quienes hoy usurpan y ejercen ilegalmente sus funciones como instrumentos de la dictadura; como el TSJ y el CNE, que cuando se abusa del abuso este se agosta. Ejemplo de ello es los que hicieron los estudiantes del UCV, quienes le pasaron por encima a una sentencia injusta de la dictadura y organizaron ellos mismos sus elecciones. Mi reconocimiento a todas las autoridades de la universidad, quienes eligieron, no esperando el reconocimiento de la dictadura sino de sus representados que son los estudiantes, ese ejemplo lo vamos a seguir nosotros.

Le proponemos al país convocar una gran consulta popular donde la gente decida si quiere o no elecciones presidenciales en este 2017. Si quiere o no que se convoque las elecciones vencidas de gobernadores y alcaldes. Planteamos a la Unidad que se convoque para el mes de marzo una gran toma nacional de las calles de Venezuela para la convocatoria de elecciones generales, presidenciales, municipales y regionales. Estamos en la obligación de promover y organizar la rebelión de los votos y esa rebelión es en la calle, pacíficamente, pero en la calle. Y no solo un día sino todos los días que sean necesarios, hasta lograr la democracia y la libertad.

Al CNE le decimos que no es tarde para ratificar y ponerse del lado correcto; o cumplen con el deber de tramitar las elecciones, o el pueblo les pasará factura. Organizaremos nosotros mismos unas elecciones sin necesitar a un TSJ o a un CNE. Si continúan con esa actitud, Venezuela los va a desconocer. Ya basta de cronogramas electorales de plastilina que se amoldan a la conveniencia de quienes están en el poder y no de los intereses del pueblo.

Bravo pueblo de Venezuela, hagamos honor a nuestro himno y que se sienta en cada rincón de Venezuela que hemos decidido romper las cadenas y que muera la opresión.

¡Fuerza y Fe!

Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:





-Pablo Catatumbo afirmó que le preocupa lo que el presidente de los Estados Unido, Donald Trump pueda decidir sobre la ayuda al proceso de paz e insistió en que no presentarán un candidato propio para las elecciones de 2018.



-Más de 20 viviendas afectadas, deja un fuerte vendaval ocurrido en las últimas horas en el municipio de Buga centro del Valle. A esta hora organismos de socorro realizan un recorrido para establecer el número de personas afectadas.



-Un juez de Cartagena envió a la cárcel a un taxista acusado de secuestrar, abusar sexualmente y agredir a una joven el pasado 21 de enero al sur de Cartagena.



-En Italia, el delantero colombiano Carlos Bacca vuelve a ser protagonista de las conferencias de prensa del técnico del Milán. Esta semana le pidieron explicaciones porque no había jugado.



-El Ejército de Afganistán criticó el cierre de la frontera que comparte con Pakistán, dictado por las autoridades paquistaníes tras el ataque que el pasado jueves causó 80 muertos, al señalar que se trata de una medida que atenta "contra los principios diplomáticos" y los "valores" entre países vecinos.



-Un sismo de 6,7 grados se registró en la frontera entre Chile y Argentina sin que hasta ahora se registren víctimas o daños materiales.



-Una veintena de personas resultaron heridas al descarrilarse un tren de pasajeros cerca de Lovaina, en Bruselas.