Dos trabajadores murieron tras quedar atrapados por alud en reconocida mina en Chile

Dos trabajadores fallecieron este domingo 11 de octubre en la mina El Teniente de la estatal chilena Codelco, la mayor productora mundial de cobre, tras quedar atrapados por un alud de barro que cayó sobre el rajo abierto ubicado en la Región de O'Higgins, en el centro del país, donde un tercer afectado logró ser rescatado, informó la empresa.

"Con profundo pesar, Codelco informa que en el marco de las labores de búsqueda y rescate desplegadas tras el alud de nieve registrado esta tarde en el sector de la mina a rajo abierto de la División El Teniente, fueron encontrados los dos trabajadores contratistas que permanecían desaparecidos. Pese a los esfuerzos desplegados por los equipos de emergencia y a las maniobras realizadas en el lugar, se constató el fallecimiento de ambos trabajadores", indicaron en un comunicado.

Publicidad

La compañía había informado previamente que el accidente se originó "producto de las condiciones climáticas que han afectado a la zona centro del país" y que un tercer trabajador "fue rescatado y trasladado a un centro asistencial".

La estatal minera explicó que los trabajadores, que pertenecen a una empresa subcontratista, realizaban labores de inspección en la mina, cuyas operaciones se encontraban detenidas debido al mal tiempo.



"En este difícil momento, la Corporación expresa sus más sentidas condolencias y solidaridad a las familias, seres queridos, compañeros de trabajo y equipos de las empresas afectadas por esta dolorosa pérdida", expresaron.

Codelco también notificó que al conocer lo ocurrido "inmediatamente se activaron las acciones destinadas a resguardar la integridad de los tres trabajadores que se encontraban en el sector al momento del incidente".

Publicidad

"La Policía de Investigaciones (PDI) y del Ministerio Público se encuentra en el sitio de los hechos para realizar las diligencias que correspondan y contribuir al esclarecimiento de las circunstancias de este accidente", añadieron.

Asimismo, afirmaron que continuarán "colaborando en el esclarecimiento de las circunstancias de este accidente y se mantendrá atenta a las medidas que tomen las empresas contratistas en el apoyo a las familias de los trabajadores fallecidos".

Publicidad

Chile actualmente ha sido azotado por fuertes lluvias que afectan la zona centro-sur del país, y que causaron el jueves pasado un aluvión sin precedentes en el sector precordillerano San Carlos de Apoquindo, en la capital.

