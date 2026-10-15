EE.UU. niega el despliegue de 600 soldados en Panamá para luchar contra el narcotráfico

La Embajada de Estados Unidos en Panamá negó que su país haya iniciado el despliegue de 600 soldados en territorio panameño para reforzar la campaña contra el narcotráfico, como publicó el diario The New York Times.

Según la representación diplomática, actualmente hay 120 militares estadounidenses de la 10.ª División de Montaña que participan en un curso de entrenamiento en selva de dos semanas. La capacitación terminará el 25 de octubre, fecha en la que regresarán a su base en Fort Drum, Nueva York.

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En un comunicado, la embajada calificó de “categóricamente falsa” la información sobre el envío de los 600 soldados y sostuvo que el entrenamiento conjunto con militares panameños no es una actividad nueva. Explicó que el Centro de Entrenamiento de Operaciones en Selva funciona desde hace más de un año como una escuela reconocida oficialmente por el Ejército estadounidense.

Panamá // Foto: AFP

En ese centro, instructores de ambos países enseñan técnicas de supervivencia y operaciones en la selva. Al finalizar, los participantes reciben una insignia y un certificado, y los militares estadounidenses regresan a sus unidades de origen.



La embajada también señaló que la presencia de sus tropas responde a una invitación del Gobierno panameño y que la cooperación incluye labores humanitarias. Como ejemplo, mencionó la asistencia prestada tras el terremoto del 9 de octubre, cuando militares estadounidenses ayudaron a entregar suministros y transportar equipos de respuesta.

La declaración se conoce después de que The New York Times informara sobre el supuesto despliegue de 600 militares de la División de Montaña de Fort Drum, en el marco de la ampliación de las operaciones estadounidenses contra el narcotráfico en América Latina. La publicación también mencionó posibles actividades en Honduras y Colombia.