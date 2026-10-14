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EE. UU. enviará tropas a Panamá que eventualmente entrenarían en Colombia y Honduras, según el NYT

El apoyo se darían en medio del plan del Pentágono para reforzar las operaciones contra grupos narcotraficantes.

Ejército de los Estados Unidos.jpg
Ejército de los Estados Unidos.
Foto: archivo, EFE.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 14 de oct, 2026

Panamá, Colombia y Honduras recibirían tropas estadounidenses para ampliar las ofensivas contra los grupos narcotraficantes en el territorio nacional, según informó The New York Times que, a través de un reporte, indicó que Estados Unidos prepara una ampliación de su presencia militar en América Latina que incluye ejercicios conjuntos con fuerzas colombianas, como parte de una estrategia del Pentágono para intensificar las acciones contra organizaciones vinculadas al narcotráfico.

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Este apoyo se da en medio de la adhesión del país al ‘Escudo de las Américas’, iniciativa del presidente Donald Trump y al acercamiento constante entre su gobierno y el de Abelardo De la Espriella.

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Muestra de ello, según el artículo, es que los primeros integrantes de un batallón de aproximadamente 600 soldados de la 10.ª División de Montaña del Ejército estadounidense comenzaron a desplegarse en una instalación de entrenamiento en la selva de Panamá. Posteriormente, participarían en ejercicios con fuerzas locales de Colombia y Honduras.

Según los funcionarios y fuentes consultados por The New York Times, “las tropas eventualmente se entrenarían con las fuerzas locales en Colombia y Honduras, y también podrían brindar apoyo a las tropas de Operaciones Especiales de EE. UU. que asesoran a los militares que realizan redadas contra presuntos narcotraficantes”.

El informe cita además al general Joseph A. Ryan, comandante del Ejército estadounidense para el hemisferio occidental, quien describió el cambio como “una reorientación hacia una región que durante décadas no fue una prioridad”.

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El plan contempla, además, la asignación de varios cientos de militares a un nuevo comando de operaciones para el hemisferio occidental, con sede en Miami.

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En agosto pasado, se había conocido además tras la visita del ministro de Defensa, general (r) Jorge Mora, Colombia acordó con Estados Unidos la llegada, bajo préstamo, de tres aeronaves remotamente pilotadas MQ-9A Reaper, fabricadas por General Atomics Aeronautical Systems.

Las Fuerzas Militares, según se puso establecer, emplearán estos sistemas en misiones de inteligencia, vigilancia y reconocimiento, operaciones contra el narcotráfico y acciones ofensivas contra grupos armados criminales que delinquen en el país.

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Su capacidad para permanecer durante largos periodos en el aire permitirá ampliar la vigilancia sobre corredores utilizados por estructuras dedicadas al narcotráfico.

El artículo The New York Times titulado “U.S. Is Sending Hundreds of Troops to Latin America” (Estados Unidos envía cientos de soldados a América Latina), fue elaborado por los periodistas Eric Schmitt, Greg Jaffe y Annie Correal.

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