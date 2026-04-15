EEUU abre la puerta a la reanudación de los diálogos con Irán; pero bloquea sus puertos

Donald Trump planteó el martes la posibilidad de que las conversaciones de Estados Unidos con Irán en Pakistán se reanuden esta semana, después de que Israel y Líbano acordaran entablar negociaciones directas tras reunirse este martes en Washington.

En conversación con el New York Post, Trump dijo al periodista de ese medio en Islamabad que "debería quedarse allí, porque algo podría suceder en los próximos dos días".

Después de afirmar en una llamada inicial que era poco probable que las conversaciones regresaran a Pakistán, este medio señaló que Trump volvió a llamar minutos más tarde para decir que era "más probable" que regresaran a Islamabad porque el jefe del ejército pakistaní, Asim Munir, "está haciendo un gran trabajo".

El pasado fin de semana fracasó la primera ronda de conversaciones en las que participó el vicepresidente estadounidense, JD Vance.



Dos altos funcionarios pakistaníes dijeron a la AFP que Islamabad busca que Washington y Teherán retomen los diálogos.

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, también pidió el martes que se reanuden las "negociaciones serias", tras insistir que "no hay una solución militar a la crisis".

"En el mismo lado"

En otro frente de la guerra, Israel y Líbano acordaron iniciar negociaciones directas después de una reunión de más de dos horas en Washington.

Un portavoz del Departamento de Estado afirmó que las discusiones fueron "productivas" y añadió: "Todas las partes acordaron iniciar negociaciones directas en un momento y lugar mutuamente convenidos".

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"Hoy descubrimos que estamos en el mismo lado", declaró a la prensa el embajador israelí en Washington, Yechiel Leiter, al señalar que ambos países están "unidos" en su voluntad "de liberar al Líbano" del grupo armado proiraní Hezbolá.

En una declaración aparte, la embajadora libanesa, Nada Hamadeh Moawad, calificó la reunión de "constructiva", pero dijo que también había pedido un alto el fuego e insistido en la plena soberanía de Líbano.

Los dos países han estado técnicamente en guerra durante décadas.

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Líbano se vio arrastrado al conflicto en Oriente Medio el 2 de marzo, cuando Hezbolá, aliado de Teherán, atacó a Israel en respuesta a los bombardeos israeloestadounidenses contra Irán que desencadenaron el conflicto el 28 de febrero.

Las conversaciones del martes fueron rechazadas por Hezbolá, que anunció el lanzamiento de cohetes contra más de una decena de localidades del norte de Israel justo cuando comenzaba la reunión.

Las fuerzas israelíes ocupan actualmente partes del sur de Líbano, y su gobierno se ha resistido a considerar cualquier cese al fuego hasta que Hezbolá sea desmantelado.

Según las autoridades libanesas, los ataques israelíes han matado a más de 2.000 personas y dejado al menos un millón de desplazados.

Los ministros de Relaciones Exteriores de 17 países, incluidos Reino Unido y Francia, instaron a ambos países a aprovechar la oportunidad para alcanzar un pacto de seguridad duradero en la región.

El petróleo cayó

Con la atención centrada en la reunión Israel-Líbano, Trump buscó presionar a Teherán con el bloqueo de todo barco que transite por la costa iraní.

El Centcom, el mando militar estadounidense para Oriente Medio, sostuvo el martes que ningún buque había atravesado el estrecho de Ormuz, clave para el transporte mundial de crudo.

Datos de seguimiento marítimo de la página de monitoreo de navegación Kpler sugerían sin embargo que varios barcos que habían visitado puertos iraníes lograron cruzar desde el inicio del bloqueo.

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Pese a la presión, los precios del petróleo cayeron por debajo de los 100 dólares: el WTI, referencia para el mercado estadounidense, cedió un 7,87% hasta 91,28 dólares el barril. Y el Brent, para los mercados internacionales, perdió un 4,60% hasta 94,76 dólares el barril.

El mando militar iraní tildó el bloqueo de acto de piratería y advirtió que, si la seguridad de sus puertos "se ve amenazada, ningún puerto del Golfo y del mar Arábigo estará a salvo".

Según los analistas, Trump intenta privar a Irán de fondos, pero también empujar a China, el mayor comprador de petróleo iraní, a que ejerza presión sobre Teherán para reabrir el estrecho de Ormuz.

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El vicepresidente JD Vance dijo que Trump le dijo a Irán que Estados Unidos haría que "Irán prospere" si se compromete a "no tener un arma nuclear".

"Ese es el tipo de gran acuerdo a lo Trump que el presidente ha puesto sobre la mesa", dijo Vance en un acto el martes en el estado de Georgia, en Estados Unidos. Y aseguró que "vamos a seguir negociando e intentar que suceda".

Los esfuerzos diplomáticos también se intensificaron en otros lugares, con el máximo diplomático ruso, Serguéi Lavrov, reuniéndose en Pekín con el presidente chino Xi Jinping, según los medios estatales chinos, pocas horas después de hablar con su homólogo iraní.

Rusia y China acordaron en una llamada este mes trabajar conjuntamente para reducir las tensiones en Oriente Medio, mientras que Moscú se ha ofrecido a custodiar de forma segura el uranio enriquecido de Irán como parte de cualquier acuerdo.