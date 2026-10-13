¿EEUU podría destituir a Trump? Analista explica qué tendría que pasar en el Congreso

Donald Trump podría enfrentar nuevos intentos de destitución si los demócratas ganan terreno en el Congreso de Estados Unidos en las elecciones legislativas del próximo 3 de noviembre. Aunque una victoria de la oposición le daría más herramientas para investigar al Gobierno, no significa que el presidente vaya a salir de la Casa Blanca.

Carlos Mercader, analista político republicano, explicó en entrevista con Mañanas Blu qué podría llevar a un nuevo intento de juicio político contra Trump y por qué considera que las investigaciones tendrían que encontrar elementos que lo vinculen directamente con posibles irregularidades.

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“Yo creo que los demócratas van a buscar hasta por debajo de las piedras. No nos equivoquemos, esto es una guerra política”, afirmó Mercader al analizar el escenario que podría abrirse si cambia la composición del Congreso.

¿Qué podría llevar a un juicio político contra Trump?

Mercader se refirió a los cuestionamientos por las operaciones militares de Estados Unidos, las actuaciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), los indultos presidenciales y las acusaciones sobre un posible aprovechamiento del cargo para obtener beneficios económicos.



Sin embargo, el analista consideró que esos asuntos no constituyen automáticamente razones suficientes para impulsar un proceso de destitución.

“El poder del indulto a nivel de la política norteamericana y a nivel del poder del Ejecutivo es un poder casi absoluto”, señaló. También recordó que otros presidentes estadounidenses, tanto demócratas como republicanos, han ordenado operaciones militares sin solicitar previamente autorización del Congreso.

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“Yo no creo que eso sea razón para un impeachment, incluso yo creo que incluso el tema de la guerra no lo es tampoco”, agregó Mercader.

El analista sí mencionó situaciones que, a su juicio, podrían justificar investigaciones si aparecen conexiones más directas con el mandatario. Como ejemplo, se refirió al caso de la embajadora estadounidense en Grecia, cuya destitución se comentó durante la entrevista por presuntamente pedir dinero para conseguir una reunión con el presidente. Mercader destacó que la diplomática había sido pareja de uno de los hijos de Trump.

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“Esos temas así, si salen mucho más directos al presidente, más cercanos al presidente, sí pudieran en su momento crear algún tipo de investigación que arroje algunos datos que entonces pueda venir algún tipo de impeachment”, explicó.

¿Qué tan posible es que los demócratas destituyan a Trump?

Mercader recordó que durante el primer mandato de Trump ya hubo intentos de impulsar un juicio político, pero no prosperaron hasta conseguir su destitución. Por eso, advirtió que una eventual victoria demócrata en noviembre no garantiza que puedan apartar al presidente del cargo.

“Lo que pasa es que también mucho es lo que se dice y poco es lo que se puede hacer en términos de si realmente hay o no hay elementos para poder hacerlo”, afirmó.

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El analista considera que la oposición buscará debilitar políticamente al presidente y a su partido, especialmente ante la perspectiva de las próximas elecciones presidenciales y la eventual candidatura republicana de figuras como JD Vance o Marco Rubio.

¿Por qué las elecciones de noviembre son importantes?

Los comicios de mitad de mandato definirán la composición de la Cámara de Representantes y parte del Senado. Mercader señaló que varias contiendas podrían cambiar el equilibrio político, aunque advirtió que las encuestas no siempre anticipan los resultados.

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El analista también destacó el peso del voto latino en estados como Florida y Texas, donde parte de los electores venezolanos y cubanos podría estar decepcionada por las expectativas que se generaron alrededor de posibles cambios políticos en Venezuela y Cuba.

Escuche la entrevista completa en el audio adjunto: