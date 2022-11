En Venezuela hay garantías para marchar: defensor del Pueblo venezolano

El defensor del Pueblo de Venezuela, Tarek William Saab Halab, en entrevista con BLU Radio, abogó para que en el vecino país se marche en paz, en relación a las manifestaciones que se desarrollan este miércoles.



Dijo que la Defensoría ha recibido a delegaciones, tanto de la oposición como del oficialismo y que los casos de excesos de la fuerza pública son castigados severamente.



“Soy un actor de carácter constitucional que me he movido y expresado en términos constitucional, sin ser parte de una diatriba interpartidista”, expresó.



El defensor, sin embargo, rechazó el objetivo de las marchas de este miércoles y al mismo tiempo dijo que el organismo ha rechazo también el uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades.



Tarek William Saab Halab manifestó que, “contrario a lo que pasa en Colombia”, no se asesinan defensores de derechos humanos”.



“En Colombia existe el terrorismo de Estado. Han matado a 300 defensores de derechos humanos y ha habido impunidad absoluta”, puntualizó.



La oposición venezolana realizará el miércoles lo que prometió será la mayor manifestación contra el gobierno de Nicolás Maduro, que responderá con una masiva movilización de seguidores, lo que ha desatado temores de nuevos estallidos de violencia.



No se necesita ningún permiso para protestar: alcaldesa de Caracas



La alcaldesa de Caracas, Helen Fernández, pidió a la comunidad internacional no quitar los ojos de la marcha que se desarrollan este miércoles en el vecino país.



La funcionaria dijo que no se necesita ningún permiso para protestar porque el pueblo venezolano se cansó.



“Se cansó porque lo llevaron a la ruina, a la miseria, a las colas, a la inseguridad y a la violación de derechos humanos”, expresó en BLU Radio.

