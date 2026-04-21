Esta es la identidad del autor del tiroteo en Teotihuacán, México

Un violento ataque armado sacudió este lunes la zona arqueológica de Teotihuacán, uno de los destinos turísticos más emblemáticos del país, dejando al menos dos personas muertas —una turista canadiense y el propio agresor— y 13 visitantes extranjeros heridos.



Identifican al presunto atacante

Las autoridades mexicanas confirmaron que el autor del tiroteo fue Julio César Jasso Ramírez, de 27 años, residente de la Ciudad de México. Su identidad fue establecida tras el hallazgo de una credencial oficial en el lugar de los hechos. Hasta el momento, las autoridades no han revelado el móvil del ataque ni detalles adicionales sobre el perfil del agresor, mientras avanzan las investigaciones.

Identifican a joven mexicano como autor de tiroteo en Teotihuacán con víctimas extranjeras EFE

Víctimas de múltiples nacionalidades

El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México informó que 13 personas resultaron heridas, todas extranjeras, y fueron trasladadas a hospitales cercanos. De ellas, ocho permanecen hospitalizadas y cinco ya fueron dadas de alta.

Entre los lesionados se encuentran:

Seis ciudadanos estadounidenses (cuatro mujeres de 61, 34, 27 y 26 años; y dos hombres de 38 y 29)

(cuatro mujeres de 61, 34, 27 y 26 años; y dos hombres de 38 y 29) Tres colombianos (un menor de 6 años y dos mujeres de 22 y 37)

(un menor de 6 años y dos mujeres de 22 y 37) Dos brasileñas (de 13 y 55 años)

(de 13 y 55 años) Una canadiense de 29 años

de 29 años Un ciudadano ruso de 32 años

Ataque en plena zona turística

El tiroteo ocurrió en inmediaciones de la Pirámide de la Luna, donde un sujeto armado abrió fuego contra visitantes, generando pánico y una estampida entre los turistas. Posteriormente, el agresor fue hallado sin vida. Las primeras hipótesis apuntan a un posible suicidio, aunque esta versión aún está bajo investigación oficial.



Reacciones del Gobierno

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, condenó el ataque y expresó su solidaridad con las víctimas y sus familias. Además, confirmó que su gobierno mantiene comunicación con autoridades de Canadá para brindar apoyo consular y seguimiento a los afectados. Por su parte, representantes diplomáticos de Estados Unidos y Canadá también manifestaron sus condolencias tras la tragedia.



Un sitio de valor mundial

Teotihuacán es uno de los complejos arqueológicos más importantes de América Latina. Declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO, recibe cada año a millones de visitantes y se ubica a unos 50 kilómetros de la capital mexicana. El ataque ha generado preocupación internacional sobre la seguridad en destinos turísticos de alto flujo, mientras las autoridades continúan investigando lo ocurrido.

