Estamos preparados para distribuir ayudas en toda Venezuela: padre Leward Fernández

El sacerdote venezolano Leward Fernández, miembro de la fundación Cáritas, habló en Mañanas BLU sobre el tema de las ayudas humanitarias que se buscan ingresar al vecino país para calmar las necesidades de miles de afectados por la crisis bajo el régimen de Maduro.

Le puede interesar: Senador Marco Rubio llega a Colombia para coordinar entrega de ayudas a Venezuela

Publicidad

“Ayer (jueves) había 400 y tantas toneladas de ayuda entre medicamentos, alimentación, kits de higiene y algunos kits quirúrgicos que son tan necesarios en nuestro país”, indicó el sacerdote.

“Nos hemos cansado de decir, de ser portavoces de esas personas que necesitan, de esas personas que están en estado de vulnerabilidad, de aquellos niños que están desnutridos, de aquellas madres que no tienen medicamentos para sus hijos, de aquellas personas que necesitan alguna cirugía y que simplemente no las pueden hacer porque no tienen los medicamentos necesarios, los insumos necesarios”

“Yo recibo la ayuda acá en Táchira y de acá se distribuye a toda Venezuela”, describió Fernández.

“Buscamos es la paz, ayudar a las personas vulnerables”, destacó el presbítero.

Publicidad

Escuche esta entrevista:



Publicidad