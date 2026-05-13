Fuerte terremoto de 4.6 sacude Teherán, en Irán

La capital de la República Islámica de Irán, Teherán, se vio sorprendida durante las últimas horas por una serie de movimientos telúricos que pusieron en alerta a la población y a los servicios de emergencia del país. El evento principal, un sismo de 4,6 grados en la escala de Richter, sacudió la región metropolitana, provocando una respuesta inmediata de las autoridades sismológicas y de rescate.



Localización y epicentro del sismo

De acuerdo con los informes preliminares proporcionados por el Centro Sismológico nacional y difundidos por la agencia semioficial Mehr, el epicentro del temblor de 4,6 grados se situó en las cercanías de la ciudad de Pardis. Esta zona es geográficamente relevante por encontrarse justo en el límite fronterizo entre las provincias de Teherán y Mazandarán.

El movimiento se originó a una profundidad de diez kilómetros, lo que permitió que fuera percibido con claridad en diversas zonas de la capital.



Balance de las autoridades y servicios de emergencia

A pesar de la magnitud del evento y la natural preocupación de los residentes, el balance oficial ha sido de tranquilidad absoluta en cuanto a daños físicos se refiere. El presidente de la Media Luna Roja iraní, Pirhossein Kolivand, compareció ante los medios para ratificar que, tras las inspecciones iniciales, el seísmo no ha causado daños materiales ni víctimas humanas.

Esta información fue respaldada por el reporte del Centro Sismológico del país, que confirmó la ausencia de desperfectos significativos en la infraestructura de la ciudad de Teherán y sus alrededores.

Hasta el momento, las autoridades mantienen el monitoreo preventivo en la región, aunque la situación permanece bajo control y sin reportes de incidentes que lamentar.