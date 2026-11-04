Habla sobreviviente de masacre en Universidad de Idaho y recuerda cómo vio al asesinó enmascarado

Nueve mudanzas en menos de cuatro años, el uso de una identidad falsa para realizar actividades cotidianas y el temor constante de ser reconocida en espacios públicos hacen parte de las consecuencias que ha enfrentado Dylan Mortensen desde la masacre de la Universidad de Idaho, en Estados Unidos.

La joven, quien sobrevivió al ataque en el que fueron asesinados cuatro de sus compañeros, volvió a referirse públicamente a lo sucedido para pedir que se respete su privacidad.

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Mortensen asegura que, desde noviembre de 2022, su vida y la de sus familiares han estado marcadas por el acoso, las amenazas y la atención de personas desconocidas. Según relató en un documento judicial, las visitas de periodistas y terceros han llegado a afectar la sensación de seguridad de su entorno, razón por la que han tenido que cambiar de residencia en nueve oportunidades.

La sobreviviente también explicó que ha adoptado diferentes medidas para evitar que descubran quién es. Entre ellas, utilizar un seudónimo al solicitar entregas a domicilio, en su lugar de trabajo y al relacionarse con personas que acaba de conocer.



Su testimonio fue presentado en medio de una nueva controversia judicial relacionada con la divulgación de fotografías y grabaciones en las que podría aparecer su rostro. La joven teme que la circulación de este material permita identificarla y aumente la exposición que ha intentado evitar durante los últimos años.

Uno de los aspectos que más ha afectado a Mortensen es la manera en que su comportamiento durante la noche del crimen fue interpretado por personas ajenas a los hechos. Al ser una de las sobrevivientes y una testigo que logró ver al responsable, se convirtió en objeto de especulaciones y teorías conspirativas.

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En su declaración, recordó que, además de perder a cuatro amigos, tuvo que enfrentar cuestionamientos sobre su participación en lo sucedido y señalamientos que considera completamente infundados.

Además de perder a cuatro amigos y vivir una experiencia increíblemente traumática, he pasado casi cuatro años lidiando con la atención pública, el acoso, las amenazas y las constantes especulaciones sobre mi participación en lo sucedido manifestó la joven

También cuestionó que personas que nunca han tenido contacto con ella hayan construido opiniones sobre su personalidad y sus decisiones durante aquella noche, e incluso la hayan acusado de situaciones con las que asegura no tener ninguna relación.

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Mortensen afirmó que actualmente le cuesta sentirse cómoda en público debido a los pensamientos constantes sobre la posibilidad de que alguien reconozca su identidad o conozca las versiones que han circulado sobre ella.

¿Por qué pidió que no publiquen sus fotografías?

La preocupación de la joven llegó nuevamente ante la jueza Megan Marshall. Su abogada solicitó reconsiderar una resolución del 20 de octubre que autorizó la entrega de registros audiovisuales de la ciudad de Moscú, en Idaho, a la compañía de medios EWU Media LLC.

La defensa argumenta que publicar fotografías o videos sin ocultar el rostro de Mortensen constituiría una invasión injustificada de su privacidad personal.

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Por ello, también pidió que las autoridades identifiquen los archivos que permanecen retenidos, los sometan a una revisión judicial privada y elaboren un inventario de su contenido. De esta manera, la sobreviviente podría conocer qué imágenes podrían hacerse públicas y defender su derecho a mantener su identidad protegida.

La solicitud advierte sobre las consecuencias que tendría retirar estas garantías, especialmente por los antecedentes de hostigamiento que ha denunciado desde que ocurrió la tragedia.

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¿Cómo ocurrió la masacre?

El caso que cambió la vida de Mortensen ocurrió en noviembre de 2022. Cuatro estudiantes de la Universidad de Idaho fueron asesinados a puñaladas dentro de una vivienda: Xana Kernodle, Ethan Chapin, Kaylee Goncalves y Madison Mogen.

Entre los recuerdos de aquella noche está el encuentro de Mortensen con un hombre que llevaba un sombrero negro y una máscara facial del mismo color. Se trataba de Bryan Kohberger, señalado como responsable de los homicidios.

Kohberger, quien cursaba estudios de posgrado en criminología, fue detenido semanas después en la residencia de su familia en Pensilvania. Durante las investigaciones, las autoridades reportaron el hallazgo de rastros de ADN en una funda de cuero para cuchillos encontrada en la escena del crimen.

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En los registros realizados en la vivienda familiar también fueron asegurados diferentes elementos, entre ellos un cuchillo, un arma Glock, guantes negros, un sombrero y una máscara facial negra.

El acusado finalmente se declaró culpable de los cuatro asesinatos y llegó a un acuerdo con la Fiscalía para evitar la pena de muerte. La condena impuesta fue de cadena perpetua.

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Aunque el proceso contra Kohberger terminó con su sentencia, para Mortensen las consecuencias de aquella noche continúan. Casi cuatro años después, su principal preocupación es recuperar la tranquilidad y evitar que la divulgación de imágenes vuelva a poner en riesgo la privacidad que ha intentado proteger.