Hablan hombres acusados de abusar de mujer: aseguran que creían participar en una fantasía de pareja

Dos británicos acusados de violar a una mujer cuyo marido invitaba a desconocidos a mantener relaciones sexuales con ella mientras estaba inconsciente afirmaron durante su juicio en Inglaterra que creían estar participando en un "juego" de la pareja.
Este caso recuerda al de Dominique Pelicot, condenado a 20 años de prisión en Francia en un juicio que tuvo repercusión mundial en 2024.
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Su exesposa, Gisèle Pelicot, se convirtió en un símbolo de la lucha contra la violencia sexual tras decidir declarar públicamente sobre las violaciones cometidas por decenas de hombres captados por su exmarido.
En Winchester, al sur de Inglaterra, cuatro hombres están siendo juzgados desde la semana pasada, acusados de agresiones sexuales contra Joanne Young, a quien su entonces marido, Philip Young, entregaba a desconocidos captados por internet mientras ella dormía o estaba inconsciente.
Ex-Tory councillor ADVERTISED unconscious wife online for strangers to RAPE her over 13 YEARS — court— RT (@RT_com) October 27, 2026
Mom of 3 was DRUGGED and RAPED by multiple men as husband Philip Young WATCHED
Jury selected for 4 accused men
49yo Joanne Young was UNAWARE of abuse until husband’s arrest pic.twitter.com/gbKbMdYxsP
El marido presentaba estas prácticas como una "fantasía sexual" de la pareja.
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Philip Young ha reconocido haber drogado repetidamente a su exesposa durante trece años para ser violada.
Entre los acusados en el juicio se encuentra Richard Wilkins, de 62 años, juzgado, entre otros cargos, por una violación que habría tenido lugar en 2016.
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El miércoles, ante el Tribunal Penal de Winchester, Wilkins declaró que había oído un "ruido de ronquidos" cuando se acercó a Joanne Young, que estaba tumbada en la cama, con los ojos vendados y atada.
"Pensé que formaba parte del guión del juego en el que estaba participando", afirmó Wilkins, quien añadió que la mujer había dejado de roncar cuando él comenzó a mantener relaciones sexuales con ella.
El acusado asegura que no sospechó que la hubieran drogado ni que ella no estuviera dando su consentimiento.
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A principios de esta semana, otro acusado, Connor Sanderson-Doyle, de 32 años, calificó a Philip Young de "monstruo repugnante" por lo que había hecho sufrir a su esposa.
Este acusado explicó que había respondido a un anuncio en internet en 2016, creyendo que se trataba de una pareja que deseaba "cumplir una fantasía".
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Según la fiscalía, aunque los acusados no vieran a Philip Young administrar sedantes, "podían apreciar claramente sus efectos".
Varios casos similares han sido llevados a la justicia británica.
La sensibilización sobre este tipo de delitos ha aumentado tras el mediático juicio en Francia de Dominique Pelicot.