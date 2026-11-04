"Fundamentalmente dejamos de escuchar a nuestros votantes": portavoz del Partido Republicano

Las recientes elecciones de medio término en Estados Unidos han dejado un mapa político reconfigurado tras la victoria del Partido Demócrata, que obtuvo el liderazgo en ambas cámaras del Congreso. El resultado representa un fuerte remezón para la administración republicana y para el presidente Donald Trump.

Desde las filas del Partido Republicano, su portavoz Jaime Flórez reconoció abiertamente el revés electoral al señalar que su colectividad "sufrió un golpe fuerte en estas elecciones de medio término". Por su parte, el exembajador estadounidense Stephen McFarland caracterizó la jornada como "una victoria aplastante para los demócratas" y aseveró que se tradujo en "una derrota no solamente para los republicanos, sino sobre todo para el presidente Trump".

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Factores económicos y medidas controvertidas en el centro del debate

Al evaluar los motivos detrás del dictamen en las urnas, ambas partes coinciden en que la presión económica sobre los hogares fue determinante, aunque difieren en las responsabilidades directas.

Por el lado republicano, Flórez admitió errores propios de la colectividad y de comunicación: "Fundamentalmente dejamos de escuchar a nuestros votantes. Nos faltó un poco eso". El portavoz sostuvo que la administración heredó problemas graves en materia económica y migratoria, y que el costo de vida se vio impactado por factores como la intervención militar para evitar que Irán obtuviera armas nucleares. Asimismo, indicó que "las elecciones se ganan cuando uno no comete errores o cuando el adversario los comete" y que no supieron posicionar logros como la propuesta de reducción masiva de impuestos que fue votada en contra por los demócratas.



En contraste, el diplomático Stephen McFarland enfatizó que el electorado reaccionó al impacto cotidiano del gobierno en sus finanzas. Señaló que el aumento en los precios del combustible derivado de la crisis con Irán, la política de aranceles y la ejecución en ocasiones arbitraria de la política migratoria pasaron factura. Además, destacó que varios candidatos respaldados directamente por el mandatario en estados clave como Texas, Carolina del Norte, Carolina del Sur y Ohio colapsaron ante los votantes.

Gobernabilidad, veto presupuestal y fiscalización parlamentaria

Con la nueva mayoría demócrata en el Senado y la Cámara de Representantes, la gobernabilidad en los dos años restantes del periodo presidencial enfrentará profundos desafíos.

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Ante el riesgo de parálisis o choques institucionales, Flórez expresó preocupación por una posible estrategia de confrontación mediante investigaciones y llamados a juicio político. No obstante, recalcó que si la oposición busca acuerdos para sacar adelante temas prioritarios, el gobierno estará dispuesto a negociar.

Sobre la viabilidad de un impeachment, McFarland desestimó que la bancada demócrata priorice esa vía: "Yo no creo que el Congreso vaya a comenzar con un juicio político contra el presidente Trump. Yo creo que no tendría sentido, sería contraproducente". El exembajador aclaró que, aunque el presidente conserva su facultad de veto, requerirá del Congreso para la aprobación del presupuesto y enfrentará una severa función de fiscalización y transparencia en áreas de política exterior como Irán y Venezuela.

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Proyección internacional y las relaciones bilaterales con Colombia

El desenlace electoral también proyecta repercusiones en el plano geopolítico global y regional. McFarland advirtió que potencias rivales como China y Rusia, así como Irán, "lo van a interpretar como una debilidad y van a ver cómo pueden explotar posiblemente esa debilidad", aun cuando el Ejecutivo estadounidense mantiene el control de la iniciativa diplomática.

Respecto a América Latina y particularmente a Colombia, Jaime Flórez descartó alteraciones negativas en el vínculo bilateral o en los fondos de cooperación. Destacó la presencia de liderazgos receptivos en comisiones clave del Congreso y sostuvo que existe un consenso bipartidista para fortalecer las relaciones bajo iniciativas como el Escudo de las Américas, apoyadas en la interlocución con el gobierno del presidente colombiano Abelardo. McFarland coincidió en que la ayuda internacional suele contar con un enfoque generoso por parte de las mayorías demócratas.

Escuche aquí la entrevista: