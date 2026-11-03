¿Colombia se verá afectada con resultados de elecciones en Estados Unidos? Experto responde

Los resultados de las elecciones de medio término en Estados Unidos no podrían en riesgo las relaciones entre Washington y Bogotá, especialmente en asuntos de cooperación económica, lucha contra el narcotráfico y derechos humanos. Así lo explicó Michael Shifter, expresidente del Diálogo Interamericano, en entrevista con Recap Blu, donde analizó las consecuencias que podrían tener estos comicios para el Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella.

Shifter señaló que, aunque la política exterior estadounidense continúa dependiendo en buena medida de las decisiones del presidente Donald Trump, el Congreso tiene herramientas para ejercer presión sobre la Casa Blanca y condicionar algunos aspectos de la cooperación internacional. En ese sentido, advirtió que una eventual mayoría demócrata podría abrir espacios para nuevas audiencias, investigaciones y debates sobre temas relacionados con Colombia que, según explicó, no han tenido suficiente protagonismo durante los últimos dos años. Entre ellos mencionó el narcotráfico, los derechos humanos y la democracia.

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"La relación cercana, estratégica entre Colombia y Estados Unidos no está en riesgo con ese cambio", aseguró el analista.

No obstante, explicó que el Gobierno colombiano tendría que prepararse para una interlocución más compleja en Washington, en la que no bastaría con mantener buenas relaciones con la administración republicana. El Congreso y los representantes demócratas también tendrían un papel determinante, especialmente porque la cooperación económica y los recursos destinados a la lucha contra las drogas requieren respaldo legislativo.



Presidente Abelardo De La Espriella. Foto cortesía Presidencia.

Uno de los puntos que podría dificultar ese acercamiento son las recientes declaraciones del canciller colombiano, Omar Bula, en contra de sectores demócratas. Sobre este asunto, Shifter consideró que ese tipo de pronunciamientos no contribuye a fortalecer los vínculos entre ambos países y recomendó mayor prudencia por parte de los funcionarios del Gobierno.

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"No ayuda", afirmó, al advertir que Colombia necesita construir relaciones bipartidistas y evitar confrontaciones con los dirigentes que podrían asumir el control de comisiones importantes en el Congreso estadounidense.



El costo de vida influye en votaciones

Por otro lado, Carlos Mercader, abogado, estratega político y analista republicano, explicó en Recap Blu que el comportamiento del electorado estadounidense también está relacionado con factores económicos, especialmente el costo de vida, la inflación y los precios de la gasolina.

Según su análisis, existe inconformidad porque una parte de los ciudadanos esperaba que Trump redujera los costos que habían aumentado durante la administración de Joe Biden. Mercader también advirtió que el voto hispano no puede entenderse como un bloque homogéneo, pues las motivaciones de colombianos, cubanos, venezolanos y puertorriqueños responden a realidades e intereses diferentes. Por eso, considera que los resultados deben analizarse estado por estado y teniendo en cuenta las particularidades de cada candidatura.

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Finalmente, Shifter explicó que una eventual mayoría demócrata en el Congreso no necesariamente frenaría las decisiones de Trump en política exterior, debido a las amplias facultades que conserva el presidente estadounidense. Sin embargo, sí podría imponer límites, promover investigaciones y convocar audiencias sobre asuntos como la política migratoria, las operaciones militares en el Caribe y el Pacífico y las actuaciones de Washington frente a Venezuela. Para Colombia, el principal desafío sería adaptarse a una nueva dinámica política en Estados Unidos y fortalecer sus relaciones con ambos partidos, pues, aunque la alianza bilateral no estaría en peligro, los temas y las condiciones de la cooperación podrían cambiar.