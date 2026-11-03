Se hizo realidad: hombre le dio la vuelta al mundo, pero no tardó 80 días

Uno de los cuentos más populares a nivel mundial es el de Phileas Fogg, el hombre que un día quiso darle la vuelta al mundo y se trazó la posibilidad de lograrlo en 80 días; aunque en la ficción lo logró, el británico Karl Bushby se puso en la tarea de repetir esta hazaña, pero no tardó ese tiempo, sino 28 años en total.

Se trata de un hombre que partió a pie desde el sur de Chile con el objetivo de regresar a su casa en Inglaterra. La regla era simple: caminar y caminar, sin la posibilidad de usar algún tipo de medio de transporte

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En su periplo, a veces interrumpido por la pandemia, la crisis financiera o problemas de visados, este exmilitar pasó por 29 países y atravesó selvas, montañas, desiertos y mares de hielo. Hasta que este 2 de noviembre, Bushby regresó a casa tras 28 años caminando el mundo.

Recorrió todo el continente americano, cruzó el estrecho de Bering desde Alaska hasta Rusia y después se dirigió a Asia Central y Europa. Pasó por sitios muy peligrosos, la selva del Darién, el estrecho de Bering sobre el hielo y nadó por el mar Caspio y el Canal de la Mancha.



Karl Bushby // Foto: AFP

"Muchísimas personas han seguido la épica aventura de Karl. Todos nos hemos sentido inspirados por su espíritu, su tenacidad y su férrea determinación", declaró la alcaldesa de Hull, Maria Coward, quien destacó que la ciudad siente "un enorme orgullo por su increíble hazaña".

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Un logro que en el Reino Unido vieron como algo digno de enmarcar que, en su reencuentro con su familia, solo recibió aplausos. Emprendió su aventura a los 29 años, tras el fracaso de su matrimonio y la marcha de su esposa a Irlanda del Norte con su hijo.

Rusia le denegó el visado durante años, mientras que la crisis financiera de 2008 y la pandemia de COVI-19 le costaron en total 14 de sus 28 años de viaje, según explicó a la AFP a finales de septiembre.

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Bushby llegó al Reino Unido a principios de octubre tras cruzar a nado el canal de la Mancha desde el norte de Francia.

Un pequeño grupo de amigos y familiares, entre ellos su padre, lo recibió en una playa cerca de Dover, en el sur de Inglaterra.

"Es maravilloso volver a sentir el suelo británico bajo mis pies después de tantos años", declaró Bushby en un comunicado.