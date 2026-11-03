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Blu Radio  / Mundo  / El 62 % de votantes en comicios de medio mandato de EEUU están en contra de ataques a Irán

El 62 % de votantes en comicios de medio mandato de EEUU están en contra de ataques a Irán

Este estudio muestra que el 43 % de los votantes ven en los comicios una oportunidad para expresar su oposición contra el presidente, Donald Trump, quien obtiene una desaprobación del 62 %.

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Irán y Estados Unidos.
Foto: EFE.
Por: EFE
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Actualizado: 3 de nov, 2026

El 62 % de los votantes en las elecciones de medio mandato de Estados Unidos están en contra de las acciones militares contra Irán, mientras que el 77 % de los republicanos están a favor, según una encuesta a pie de urna realizada este martes por la cadena NBC.

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Este estudio muestra que el 43 % de los votantes ven en los comicios una oportunidad para expresar su oposición contra el presidente, Donald Trump, quien obtiene una desaprobación del 62 %.

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Además, 75 % dijo que la economía del país se encuentra en un mal estado, algo que el 65 % atribuye directamente a la gestión del presidente y el 44 % afirmó que la situación financiera es peor que hace dos años, cuando Trump regresó al poder tras el mandato de Joe Biden, mientras que solo el 18 % dice que está mejor.

Bandera de Estados Unidos e Irán
Bandera de Estados Unidos e Irán
Foto: AFP

La desaprobación del presidente sube en estados clave con respecto a 2018, cuando se celebraron elecciones intermedias durante el primer mandato: asciende 13 puntos en Georgia; seis puntos en Míchigan; 10 puntos en Ohio y ocho en Texas.

En esta cita electoral, el porcentaje de latinos que se identifican como demócratas aumentó al 43 %, frente al 39 % que este estudio reflejó en 2024.

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Las opiniones desfavorables se extienden a las dos formaciones políticas principales con el 54 % de los votantes expresando una opinión desfavorable de Partido Demócrata y un 59 % contra el Partido Republicano.

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Entre los temas más importantes para los electores se encuentran en el precio de la gasolina y el diésel (el 87 % están algo o muy preocupado), el de los alimentos y productos básicos (el 88 %), los servicios públicos (el 86%) y la atención médica (el 85 %).

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