¿Por qué impactó tan fuerte el jet que cayó en Palm Beach? Experto en aviación da demoledor dato

El accidente del Learjet en Palm Beach, Florida, dejó interrogantes sobre las condiciones en las que volaba la aeronave y las circunstancias que provocaron su violento impacto. Entre los elementos que podrían ayudar a explicar lo sucedido están las tormentas, la posible acumulación de hielo y una eventual pérdida de estabilidad durante el descenso.

En Mañanas Blu, de Blu Radio, el analista de seguridad aérea y consultor aerocomercial Edy Micheli expuso su interpretación de los acontecimientos. El especialista aseguró que estuvo cerca de la zona del siniestro poco antes de la emergencia y describió un panorama meteorológico particularmente complicado.

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Según Micheli, los fuertes vientos y las ráfagas representaban un riesgo evidente incluso para quienes se movilizaban por tierra. «Puedo corroborar que las condiciones meteorológicas eran desastrosas: había fuertes tormentas, vientos y ráfagas», relató durante la entrevista.

El hielo en las alas, una amenaza para la estabilidad del Learjet

Una de las explicaciones planteadas por el experto apunta a la posible acumulación de hielo sobre las superficies aerodinámicas del avión. Micheli explicó que las características de las alas del Learjet hacen especialmente importante mantenerlas libres de cualquier elemento que altere su funcionamiento.



El consultor advirtió que la contaminación de estas superficies puede comprometer la capacidad de sustentación y dificultar el control de la aeronave. «Cualquier contaminación, como en este caso el hielo, puede provocar que la aeronave pierda sustentación», señaló.

También indicó que los sistemas antihielo no necesariamente consiguen contrarrestar una acumulación severa cuando el avión enfrenta condiciones meteorológicas extremas. En ese escenario, una modificación del flujo de aire sobre las alas podría convertirse en un problema crítico para la seguridad del vuelo.

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Una maniobra de ascenso que habría complicado la emergencia

Micheli considera que la evolución de las condiciones meteorológicas y las maniobras realizadas por la tripulación son aspectos fundamentales para reconstruir el accidente. En particular, llamó la atención sobre los reportes de turbulencia y las variaciones de altitud que habría experimentado el avión.

Para el analista, los movimientos reportados reflejarían una situación más severa de lo que indicaría una turbulencia moderada. La aeronave habría enfrentado oscilaciones importantes antes de que la tripulación intentara modificar su nivel de vuelo.

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El ascenso hacia los 37.000 pies es otro de los puntos que destacó. Micheli planteó que intentar ganar altura con las alas posiblemente afectadas por hielo pudo haber reducido todavía más las posibilidades de recuperación.

«El avión ya tiene más peso y el ala ha perdido sus condiciones aerodinámicas originales. Fue entonces cuando comenzaron los problemas», explicó.

¿Por qué la tripulación habría ingresado a una tormenta?

El analista también puso sobre la mesa una pregunta relacionada con las decisiones de navegación tomadas antes del accidente. Según explicó, los procedimientos de seguridad aérea contemplan la posibilidad de modificar la trayectoria para evitar tormentas que representen un peligro.

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Micheli cuestionó que el Learjet aparentemente hubiera continuado hacia una zona de condiciones meteorológicas adversas. No obstante, aclaró que todavía no conoce el funcionamiento del radar de la aeronave ni las circunstancias que llevaron a la tripulación a tomar esa decisión.

«Cuando un piloto se encuentra frente a una tormenta, debe desviarse», afirmó. El especialista agregó que será necesario esperar los resultados de la investigación para establecer si hubo errores operacionales o si existieron otros factores que condicionaron el vuelo.

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El exceso de velocidad y el posible desprendimiento de piezas

Otro elemento que llamó la atención de Micheli fue el reporte de overspeed que habría realizado la copiloto durante los momentos críticos. Esta condición se presenta cuando una aeronave supera determinados límites de velocidad establecidos para su operación.

El experto considera que el exceso de velocidad pudo haber sometido al avión a esfuerzos estructurales importantes durante la caída. Al revisar imágenes del Learjet antes de su impacto, también planteó la posibilidad de que algunas partes se hubieran desprendido en pleno descenso.

Entre los componentes que mencionó están el estabilizador horizontal de la cola y posiblemente el ala izquierda. Sin embargo, reconoció que las imágenes disponibles no permiten establecer con absoluta certeza qué elementos faltaban en la aeronave.

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Las cajas negras podrían revelar qué ocurrió antes del impacto

La recuperación de los registros de vuelo será determinante para esclarecer las circunstancias del accidente. Micheli explicó que, según versiones todavía pendientes de confirmación, el propietario del Learjet habría instalado una grabadora adicional para registrar información técnica.

El analista advirtió que no basta con localizar estos dispositivos, pues también será necesario comprobar que sus componentes sobrevivieron a las condiciones del impacto y que los datos pueden ser recuperados.

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Las grabaciones permitirían conocer con mayor precisión los parámetros del vuelo, las decisiones de la tripulación y la evolución de la emergencia. Esa información podría ayudar a contrastar las hipótesis que actualmente se plantean sobre el siniestro.

El reconocimiento del experto a la copiloto del Learjet

Micheli también destacó el papel de la copiloto, quien habría transmitido información sobre las dificultades que enfrentaba la aeronave durante los últimos momentos del vuelo.

El especialista consideró que sus comunicaciones fueron fundamentales para reconstruir parcialmente lo ocurrido y conocer las condiciones que enfrentaba la tripulación antes del impacto.

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«Yo creo que la heroína de todo esto ha sido ella, porque relató exactamente lo que estaba pasando y gran parte de lo que sabemos se lo debemos a su testimonio», manifestó.

Pese a sus cuestionamientos sobre algunas decisiones de navegación, Micheli insistió en que no corresponde responsabilizar a los pilotos antes de que las autoridades competentes concluyan sus investigaciones y establezcan las causas del accidente.