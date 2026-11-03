Niñera colombiana murió en accidente de jet en Palm Beach: su hermana revela su última videollamada

La última conversación ocurrió en un aeropuerto, minutos antes del despegue. Ana María Ramírez, la niñera colombiana que murió en el accidente del jet privado que se estrelló en Palm Beach, Florida, hizo una videollamada a su hermana, Angie Alejandra Ramírez, el domingo en la mañana. Estaba con los dos niños que cuidaba y prometió ver un video que le habían enviado en cuanto aterrizara. Nunca volvió a responder.

En diálogo con Blu Radio, Angie Alejandra contó quién era su hermana, cómo se enteró de la tragedia y por qué la familia pide a los gobiernos de Colombia y Estados Unidos que agilicen el proceso para despedirla.

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La última videollamada de la niñera colombiana antes del accidente en Palm Beach

Angie Alejandra relató ese último contacto con su hermana: “Fue el día domingo en la mañana, me hizo videollamada en el aeropuerto, estaba con los niños”. También recordó lo que hablaron en esa llamada: “Yo le envié una foto de mi bebé y un video y me dijo que ella lo veía apenas aterrizara y me envió fotos pues del avión. Y ya desde ahí no volví a recibir respuesta de ella”.

La familia se enteró de lo ocurrido por las redes sociales, antes de cualquier confirmación oficial. “Realmente por internet vi muchos, muchos videos, muchas cosas. Supuse la verdad, pero no quería creer que fuera ella hasta que mi mamá me lo confirmó”, dijo.



Quién era Ana María Ramírez, la colombiana víctima del jet privado

Según su hermana, Ana María era profesional y se había ido a Estados Unidos buscando un mejor futuro y para estar cerca de su madre. “Ana María era una persona increíble. Mi hermana era una persona con muchas virtudes. Era profesional, ella era ingeniera biomédica”, afirmó.

Sobre su decisión de salir del país, explicó: “Quería mejores oportunidades. Quería salir, quería buscar, quería saber qué podía hacer de más, quería expandirse”. Ana María Ramírez Cetina era una joven bogotana de 23 años que residía en Colorado, Estados Unidos, y trabajaba como niñera de Emma, de cuatro años, y Charlie, de dos, hijos de Adam Robinson y Helen Sharp, quienes también murieron en el siniestro.

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Su relación con la familia Robinson

Angie Alejandra aseguró que el vínculo entre su hermana y la familia era cercano. “Ella quería mucho a la familia Robinson, realmente ellos también la querían ya como parte de la familia. Ana María amaba a Charlie. Amaba a Emma, ella se la pasaba todo el tiempo con los niños, incluso con la perrita de ellos que se llamaba Bonnie”, contó.

Ese afecto también quedó plasmado en el comunicado conjunto de los familiares de las víctimas, que recordó a Ana María como una persona que cuidaba a los niños con ternura y devoción, al punto de ser considerada parte de la familia.

Ana María Ramírez, ingeniera biomédica colombiana, trabajaba desde enero como niñera de la familia Robinson y es una de las víctimas del avión privado que se estrelló en el área metropolitana de Palm Beach, Florida. Las autoridades de Estados Unidos investigan las causas del accidente, en el que viajaban nueve personas. Imagen suministrada

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La hermana de la niñera aseguró que conoció personalmente a los Robinson. “Yo conocí a la familia Robinson. Eran personas muy buenas. (...) Ella era muy feliz”, dijo. Sobre los viajes de la familia, señaló que no sabe con qué frecuencia usaban aviones privados: “Sé que viajaban bastante. Pero no sé bien si sería siempre en un jet privado o en vuelos comerciales”.

Familia pide agilizar la repatriación de los restos

Uno de los principales reclamos de la familia es la demora en el proceso para recibir los restos de Ana María. “No nos han dado más respuestas. Nos dicen que es un proceso largo, que se puede tardar hasta 18 meses, pero queremos que sea lo más ágil posible porque realmente sí, sí queremos darle una despedida a Ana María”, afirmó Angie Alejandra.

Por eso hizo un llamado a las autoridades de ambos países: “Queremos que el proceso nos lo ayuden a agilizar, que nos den respuestas. Necesitamos respuestas claras porque realmente hay muchas cosas que especulan, que salen, hay cosas que no son verdad”.

Ana María Ramírez Foto suminsitrada

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Lo que se sabe del accidente del Learjet 60 en Florida

El avión privado Learjet 60 se estrelló el domingo 1 de noviembre de 2026 en el condado de Palm Beach, Florida, y las nueve personas que viajaban a bordo murieron. La aeronave había despegado del Aeropuerto Internacional Austin-Bergstrom, en Texas, y se dirigía a North Eleuthera, en Bahamas.

Entre las víctimas también figura la copiloto, cuya historia Blu Radio reconstruyó en Ella era la joven copiloto del avión que se estrelló en Florida. Además, se conocieron los audios del desgarrador pedido de ayuda de la tripulación antes del impacto.

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De acuerdo con las comunicaciones con el control aéreo, la tripulación reportó hielo, lluvia y turbulencia antes de declarar una emergencia. Las autoridades también señalaron que la aeronave se estaba rompiendo en el aire antes de caer y que el impacto obligó a evacuar a unas 400 personas de la zona residencial.

La Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) y la Administración Federal de Aviación (FAA) están a cargo de la investigación, cuyas causas aún no han sido establecidas oficialmente. Mientras avanzan las pesquisas, la familia de Ana María Ramírez espera respuestas para poder darle el último adiós.