Murió patrullero herido en atentado con motocicleta-bomba en Algeciras, Huila

Murió el patrullero Jaime Andrés García Moreno, uno de los policías que resultaron heridos en el atentado con motocicleta-bomba registrado en Algeciras, Huila. El uniformado permanecía en estado crítico desde su ingreso a un centro asistencial.

El policía había sido trasladado durante la madrugada del domingo al Hospital Universitario de Neiva, donde fue ingresado a la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) debido a un trauma craneoencefálico severo.

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Durante su permanencia en el centro asistencial, el equipo médico hizo todo lo posible para salvarle la vida. Sin embargo, pese a los esfuerzos de los profesionales de la salud, el patrullero Jaime Andrés García Moreno falleció.

Cabe recordar que la explosión se registró el pasado domingo, cuando uniformados de la Policía adelantaban labores de vigilancia y control en este sector. Este tipo de zonas suele concentrar establecimientos comerciales y de entretenimiento, por lo que la presencia de civiles en el lugar explica el número de personas lesionadas.



Luego del atentado, el presidente Abelardo De La Espriella se pronunció a través de su cuenta de X: “¡Asesinar a un policía es atentar contra toda Colombia!”, escribió, rindiendo además un homenaje al primer uniformado fallecido.

"¡A los asesinos los vamos a perseguir hasta encontrarlos y ponerlos a disposición de la justicia! No habrá escondite ni refugio para quienes atenten contra nuestros uniformados", añadió en aquella oportunidad De La Espriella.

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García Moreno se convierte, de esta manera, en la segunda víctima mortal del atentado terrorista. Antes, el mismo día del atentado, había fallecido el patrullero Julián Smith Castaño López, de 41 años, quien llevaba tres años al servicio de la Policía en este departamento.