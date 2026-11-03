Así fue como Antonio Navarro Wolff se metió en debate presidencial al que no había sido invitado

Durante la contienda electoral de 1994, la televisión nacional fue testigo de un acontecimiento excepcional: la alianza entre dos de los noticieros más importantes de la época, QAP y CMI, para llevar a cabo un debate crucial entre Ernesto Samper y Andrés Pastrana. En aquel momento, la puja por la presidencia se encontraba en un estrecho "voto finish", con una diferencia de apenas un punto porcentual entre los dos aspirantes principales, registrando aproximadamente 44 y 43 puntos respectivamente.

Por su parte, Antonio Navarro Wolff había obtenido una votación minoritaria en la primera vuelta que no superaba el 3 %, motivo por el cual la estructura del encuentro no lo incluía entre los participantes convocados. Sin embargo, la estricta logística acordada entre las directivas de los noticieros y las campañas políticas se vio abruptamente alterada.

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El colado de la noche y la tensión en el estudio

Navarro Wolff logró ingresar al set de televisión gracias al respaldo de los integrantes del sindicato de Acot. Su aparición repentina causó un remezón inmediato detrás de cámaras, provocando una reacción furiosa del reconocido periodista Yamid Amat. La periodista María Elvira Samper recordó en Mañanas Blu con detalle, el nivel de exaltación del director de CMI: "yo nunca lo vi más alterado en mi vida. Y él llamó a comerciales y me votó. Dejó 'Haga usted... cuando volvamos de comerciales, improvise usted cualquier cosa'". Samper añadió sobre su reacción inmediata ante la presión del aire: "Yo no sé dónde me salió lo que me salió. Yo improvisé".

La irrupción del dirigente no solo sorprendió al equipo de producción, sino también a los propios candidatos a la jefatura de Estado, quienes reaccionaron de maneras diametralmente opuestas en la mesa de discusión. Mientras Ernesto Samper lució desconcertado, Andrés Pastrana asumió una postura de cortesía. Según relató Samper, se vio "un poco más atortolado Samper que Pastrana. Pastrana como tiene muchos lo saludó: 'Hola, Antonio, ¿cómo está?... ¿quiere sentarse?'".



A pesar de que el ingreso violaba abiertamente "las reglas del juego acordadas con los candidatos y con pues los directivos de los noticieros", el incidente se desenvolvió sin ningún tipo de altercado físico o forcejeo. María Elvira Samper aclaró que el dirigente actuó con caballerosidad y que "Navarro era un tipo muy decente, pues simplemente hizo su debut e hizo su escándalo". Asimismo, precisó que su permanencia en pantalla fue muy breve: "salió tranquilamente, ahí no hubo ni forcejeos ni nada, simplemente él hizo su show y salió y nosotros seguimos".

🗳️🇨🇴 Los debates presidenciales siempre son noticia, pero pocos han sido tan recordados como el de 1994, cuando Antonio Navarro Wolff se coló en el estudio de Inravisión luego de no haber sido invitado.



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La comunicadora enfatizó que aquella maniobra televisiva fue en realidad "era un showcito de un par de minutos y nada más que eso", cuyo objetivo central consistía en hacerse notar dentro de una contienda electoral en la que no tenía posibilidades de ganar.

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No obstante, el acto terminó convirtiéndose en una noticia de gran impacto mediático que desencadenó discusiones de fondo sobre la libertad de prensa y la libertad de expresión. Al analizar la personalidad del líder opositor, María Elvira Samper lo definió como "un tipo muy racional, no era un iluminado ni un soñador... sino un tipo aterrizado, racional, convencido", destacando cómo mediante esa audaz acción logró inmortalizar uno de los momentos más recordados de la televisión y la política colombiana.

Escuche aquí la entrevista: