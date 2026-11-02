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Ella era la joven copiloto del avión que se estrelló en Florida: "Sí, puedo volar"

Obtuvo su licencia de piloto a los 17 años y acumulaba más de 1.300 horas de vuelo cuando ocurrió el accidente.

Copiloto de avión accidentado
Copiloto de avión accidentado
X/@itsnatfilg - Redes sociales
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 2 de nov, 2026

Un avión privado Learjet 60 se estrelló el domingo 1 de noviembre de 2026 en Palm Beach, Florida, durante un vuelo que habría partido de Texas con destino a Bahamas. Las nueve personas que viajaban a bordo murieron. Antes del impacto, la tripulación había reportado turbulencias, precipitaciones y posibles problemas relacionados con la formación de hielo.

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Entre las víctimas estaba Nathalia Gadelha, una copiloto de 20 años que había obtenido la licencia de piloto privado antes que la de conducción y ya acumulaba más de 1.300 horas de vuelo. Nacida en Florida y de familia brasileña, había convertido la aviación en su profesión y soñaba con convertirse en piloto de una aerolínea comercial.

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Su madre, Camila Gaelha Corteleti, y su padrastro, Thiago Corteleti, confirmaron a CNN Brasil que Nathalia hacía parte de la tripulación. Su madre precisó que la joven era la copiloto y que no tenía la responsabilidad de tomar las decisiones del vuelo.

Joven copiloto de avión
Joven copiloto de avión
X/@itsnatfilg

¿Cómo se convirtió Nathalia Gadelha en piloto a los 17 años?

El interés de Nathalia por los aviones comenzó durante su infancia en Boca Ratón, Florida, donde acostumbraba ir al aeropuerto para observar los despegues y aterrizajes. Según contó su madre a The New York Times, alrededor de los 12 años expresó su deseo de convertirse en piloto.

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En 2020 inició sus primeras lecciones formales de vuelo. En octubre de 2023, cuando cursaba el último año de secundaria en West Boca Raton High School, obtuvo su licencia de piloto privado sin haber conseguido todavía la de conducción.

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En una entrevista con CBS12 ese año, la joven, identificada entonces como Nathalia Filgueiras, habló de esa particularidad: "La gente dice: '¿no puedes manejar?' y yo les digo: 'sí, pero puedo volar'".

Después de graduarse, continuó su preparación en American Flyers, una escuela de aviación donde amplió sus conocimientos y obtuvo otras certificaciones. Antes del accidente, contaba con licencia comercial, habilitación multimotor, certificación de vuelo por instrumentos y acreditación como instructora.

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¿Qué se sabe del accidente aéreo en Florida?

El avión había despegado del Aeropuerto Internacional Austin-Bergstrom, en Texas, con destino al aeropuerto de North Eleuthera, en Bahamas. Durante el vuelo, la tripulación reportó turbulencia moderada, hielo ligero y lluvia. También consultó sobre la posibilidad de ascender a 37.000 pies antes de declarar la emergencia.

Los registros de comunicaciones citados por medios estadounidenses señalan que la aeronave sufrió un descenso pronunciado antes de impactar en Greenacres. No se reportaron personas heridas en tierra.

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La Administración Federal de Aviación (FAA) y la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) investigan lo ocurrido. Hasta el momento, las autoridades no han establecido la causa del accidente ni confirmado que las condiciones meteorológicas hayan provocado el siniestro.

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