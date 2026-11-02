Servicio Geológico Colombiano reportó fuerte temblor de 5,1: ¿dónde se sintió?

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó este lunes 2 de noviembre de 2026 un sismo de magnitud 5,1 en Perú, con una profundidad de 67 kilómetros y ubicación en inmediaciones de Huarmey. El evento sísmico fue registrado a las 10:28 a. m., hora local.

El boletín actualizado de la entidad colombiana identificó el movimiento como un evento sísmico internacional. La información difundida ubica el fenómeno en territorio peruano y no señala que se haya registrado en Colombia.

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¿Dónde se registró el sismo de magnitud 5,1?

De acuerdo con el reporte del SGC, el epicentro del movimiento se ubicó en Huarmey, Perú. La entidad informó que el sismo tuvo una profundidad de 67 kilómetros.



El Instituto Geofísico del Perú (IGP) también publicó información sobre el mismo evento, registrado a las 10:28:08 a. m. y localizado a 73 kilómetros al oeste de Huarmey, en la región de Áncash.

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Por ahora, la información suministrada por el SGC corresponde a su boletín actualizado. Se recomienda consultar los canales oficiales de la entidad para conocer posibles modificaciones en los datos del evento.

¿Se registró otro temblor en Colombia este 2 de noviembre?

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Además del evento internacional, el SGC reportó un sismo en Colombia durante la madrugada de este lunes. El movimiento tuvo una magnitud de 3,7 y se localizó en Los Santos, Santander, a las 2:57 a. m., hora local.

Según el boletín de la entidad, el temblor tuvo una profundidad de 145 kilómetros. El SGC invitó a las personas que sintieron el movimiento a reportarlo a través de su plataforma de sismos sentidos.

Los reportes corresponden a dos eventos distintos: uno ocurrido en Perú durante la mañana y otro registrado en Santander en la madrugada. Para consultar información actualizada sobre la actividad sísmica, está disponible el portal oficial del Servicio Geológico Colombiano.