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Blu Radio  / Mundo  / Irán afirma que si EEUU acepta sus condiciones podría reabrir Ormuz en dos días

Irán afirma que si EEUU acepta sus condiciones podría reabrir Ormuz en dos días

El diplomático aseveró que todo “depende por completo de la voluntad y la decisión de Washington”.

Buques cruzan el Estrecho de Ormuz.jpg
Buques cruzan el Estrecho de Ormuz.
Foto: imagen de archivo, EFE.
Por: AFP
|
Actualizado: 2 de nov, 2026

Irán aseguró este lunes que si Estados Unidos acepta sus condiciones podría iniciar un plan para reabrir el estrecho de Ormuz en dos días y comenzar negociaciones más profundas sobre el fin de la guerra.

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“Si se aceptan y cumplen las demandas legítimas de Irán existe la posibilidad de que todo el plan se ponga en práctica en un plazo de dos días, se restablezca la seguridad en el estrecho de Ormuz y comience el proceso de negociaciones”, dijo el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei, en una rueda de prensa en Teherán.

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El diplomático aseveró que todo “depende por completo de la voluntad y la decisión de Washington”.

“La pelota está en el campo de Estados Unidos porque nuestras exigencias han sido expresadas de manera muy clara y transparente”, insistió Bagaei.

El portavoz consideró que las exigencias iraníes son “razonables y lógicas” y recordó que entre ellas se encuentra que Estados Unidos levante el bloqueo que ha impuesto a puertos y buques del país persa.

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Entre las condiciones iraníes también se encuentra el fin del conflicto en todos los frentes, incluido Líbano, el descongelamiento de sus activos en terceros países, el reconocimiento del control de Ormuz por parte de Teherán y Mascate y el levantamiento de las sanciones al petróleo, entre otras.

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Irán y Estados Unidos han intensificado los esfuerzos diplomáticos para poner fin a la guerra después de que el vicepresidente estadounidense, JD Vance, enviará la semana pasada una carta al secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Mohsen Rezaei, para retomar las negociaciones.

En este contexto, Teherán envió una delegación a Doha el fin de semana "dado que Catar está facilitando el intercambio de mensajes entre Irán y Estados Unidos”, explicó hoy Bagaei.

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A pesar de la intensificación del intercambio de las negociaciones indirectas, Irán ha continuado informando de incidentes en el estrecho de Ormuz, que suele atribuir al choque de buques con minas, mientras la Marina británica Operaciones Marítimas Comerciales (UKMTO, en inglés) los detalla como ataques.

Al mismo tiempo, el presidente estadounidense, Donald Trump, amenazó el domingo con lanzar nuevos ataques contra Irán durante un mitin en Iowa (centro), antes de las elecciones legislativas de mitad de mandato de este martes, mientras medios estadounidenses informaron de que abordó con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, la posibilidad de reanudar los bombardeos.

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