"Las elecciones son un plebiscito sobre Trump": análisis de exalcalde de Miami Xavier Suárez

El exalcalde de Miami, Xavier Suárez, hizo en diálogo con Mañanas Blu un análisis sobre la coyuntura política de Estados Unidos en el marco de las elecciones de medio término. El dirigente político realizó una aclaración categórica sobre su filiación partidista al precisar: "Yo soy independiente", destacando que es "casi el único conocido en un condado grande en todos los Estados Unidos que es independiente".

Asimismo, analizó la mecánica electoral en el condado de Miami-Dade, señalando que aproximadamente el 40% de los sufragios se depositan de manera anticipada antes del día de la elección.

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Un plebiscito sobre la figura de Donald Trump

Al evaluar el carácter nacional de estos comicios, Suárez coincidió en que la contienda funciona como una evaluación directa al liderazgo del expresidente Donald Trump.

En sus declaraciones textuales, el exmandatario local afirmó: "Es un plebiscito sobre Trump. Definitivamente lo has dicho correctamente". El entrevistado explicó que la imagen de Trump enfrenta niveles de aprobación bajos, situados entre el 38% y el 40%, debido principalmente al malestar ciudadano con "el tema de la economía y de los precios. Gasolina, de energía, de todo, de comestibles".



No obstante, Suárez enfatizó que las elecciones no se reducen únicamente a la figura del expresidente, sino que los electores evalúan los perfiles individuales de los aspirantes al Senado, las gobernaciones y la Cámara de Representantes.

Donald Trump Foto: AFP

Candidaturas cuestionadas y proyecciones en el Congreso

El análisis de Suárez también fue crítico con la oferta electoral del Partido Demócrata, señalando que "no han sido las mejores personas seleccionadas" en distritos clave. Citó como ejemplos situaciones acontecidas en Michigan y Florida. Sobre la aspirante demócrata a la gobernación de Florida, cuestionó su postura evasiva frente al régimen cubano y recordó que en su labor docente universitaria explica la diferencia teórica entre "una dictadura y un sistema totalitario que te controla en todos los sentidos".

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Respecto a la composición del Poder Legislativo, Suárez proyectó un escenario de equilibrio institucional. El político pronosticó que "los demócratas tienen buen chance de ganar la Cámara, pero no el Senado". Bajo esta hipótesis, advirtió que sería un error estratégico que la bancada demócrata en la Cámara intente promover un juicio político (impeachment) contra Trump, argumentando que "sería muy inteligente de los demócratas no empezar ese proceso [...] pues eso lo que hace es que pone a todo el mundo en una situación de extremo".

En cuanto a las implicaciones para Latinoamérica y Colombia, Suárez estimó que la política exterior estadounidense no sufrirá virajes drásticos, dado que la diplomacia y el mando de las Fuerzas Armadas recaen sobre la Presidencia, mientras que los tratados requieren la ratificación del Senado.

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Escuche aquí la entrevista: