Estados Unidos y Colombia: ¿qué cambia si Donald Trump pierde las mayorías en el Congreso?

El control del Congreso de Estados Unidos está en el centro de las elecciones de medio término. El excanciller colombiano Camilo Reyes y la experta Cynthia Arnson analizaron en Sala de Prensa Blu las consecuencias que tendría para el Gobierno de Donald Trump una eventual pérdida de mayorías republicanas y los efectos que ese escenario podría generar en la relación con Colombia.

Las elecciones renovarán la totalidad de la Cámara de Representantes, integrada por 435 miembros, y una tercera parte del Senado, que cuenta con 100 escaños. En entrevista con Blu Radio, Reyes explicó que un cambio en la composición del Congreso modificaría el margen de acción del presidente durante los dos años restantes de su segundo mandato.

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“Sería primero que todo un frenón para las perspectivas legislativas. Si eso le pasa, el señor no va a poder hacer aprobar nuevas leyes. Y ahí hay un tema muy importante, que es que va a quedar muy amarrado porque entonces no le aprueban, por ejemplo, las leyes que tienen que ver con los presupuestos respectivos para los próximos años”, señaló el excanciller.

Investigaciones y control político sobre el Gobierno de Trump

Reyes consideró que uno de los principales efectos de una eventual mayoría demócrata en las dos cámaras sería el impulso de investigaciones sobre distintas actuaciones de la administración estadounidense. Mencionó asuntos relacionados con la inflación, las denuncias de corrupción y el manejo de la información.

También cuestionó la confrontación del Gobierno de Trump con medios de comunicación críticos y las acciones judiciales contra algunos de ellos.

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“Yo realmente creo que hay un elemento sustantivo. Primero, que el presidente Trump se ha dedicado últimamente a atacar los medios que no lo aplauden. Y eso realmente, para la democracia americana, donde los medios son tan poderosos, es muy sorprendente”, afirmó Reyes.

¿Cómo podría cambiar la relación entre Estados Unidos y Colombia?

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El excanciller advirtió que un cambio en las mayorías legislativas también podría tener consecuencias para la relación bilateral. A su juicio, Colombia debe mantener vínculos con los dos partidos políticos estadounidenses y no concentrar su interlocución en el Gobierno republicano.

“Esa idea de que se rompa algo esencial en la relación entre dos países, que es el bipartidismo, es una gran equivocación. En la experiencia que yo tuve allá, fui testigo de decisiones que tomaba el Congreso de los Estados Unidos a favor de nuestro país, apoyando la ayuda, la cooperación, la concertación y el diálogo”, destacó.

Economía y corrupción, temas centrales para los votantes

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Por su parte, Cynthia Arnson, experta en las relaciones de Estados Unidos con América Latina y vinculada a la Universidad Johns Hopkins, señaló que la desaprobación de Trump y el costo de vida son factores relevantes en el escenario electoral. Agregó que la corrupción también ha ganado protagonismo entre las preocupaciones de los votantes.

“Varias encuestas, incluyendo a Fox News, han mostrado que la corrupción es el tema número uno para muchos votantes, incluso por encima de las preocupaciones económicas”, precisó.

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Arnson explicó que entre los cuestionamientos están las acusaciones sobre el enriquecimiento de Trump y su familia, así como los beneficios que, según esas denuncias, habrían recibido empresas vinculadas a donantes de su campaña.

La experta también expresó preocupación por la posibilidad de que Trump cuestione los resultados electorales si los republicanos pierden el control del Congreso. Mencionó actuaciones y declaraciones que, en su opinión, generan inquietud sobre el proceso de transición legislativa.

Además, advirtió que una mayoría demócrata podría promover investigaciones sobre la administración, incluidos los ataques militares contra embarcaciones señaladas como vinculadas al narcotráfico y los intereses comerciales de Trump y su familia.

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