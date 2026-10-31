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Trump dice que Estados Unidos todavía tiene que "ocuparse" de uno o dos objetivos en Irán

"Hemos neutralizado su capacidad nuclear. Todavía tenemos que ocuparnos, diría yo, de uno o dos sitios, pero podemos hacer eso en 10 minutos", dijo Trump SOBRE Irán a periodistas en su residencia de Florida.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Foto AFP.
Por: AFP
|
Actualizado: 31 de oct, 2026

El presidente Donald Trump afirmó el sábado que Estados Unidos ha destruido gran parte del aparato militar de Irán, pero que aún tiene que "ocuparse" de uno o dos objetivos, entre ellos un supuesto sitio nuclear conocido como montaña Pickaxe.

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Trump sostuvo que las negociaciones con Irán para poner fin a la guerra que Estados Unidos e Israel lanzaron a finales de febrero "iban bien, pero ya saben que no son muy fiables".

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El presidente reiteró que Estados Unidos no tiene prisa por emprender acciones ofensivas porque había diezmado las fuerzas militares y el programa nuclear de Irán.

"Hemos neutralizado su capacidad nuclear. Todavía tenemos que ocuparnos, diría yo, de uno o dos sitios, pero podemos hacer eso en 10 minutos", dijo Trump a periodistas en su residencia de Florida.

"Probablemente puedan fijarse en la montaña Pickaxe, y de eso hay que ocuparse. Podemos hacer todo eso muy rápidamente", añadió.

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El gobierno iraní ha negado que allí se lleve a cabo ninguna labor nuclear.

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Trump ha advertido sobre la posibilidad de nuevas acciones militares después de las elecciones legislativas estadounidenses de la próxima semana.

Anteriormente afirmó que estaba sopesando si "acabarlos de una vez".

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Más temprano el sábado, el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, dijo que Trump no ha tomado una decisión sobre nuevos ataques contra Irán y que Estados Unidos estaría abierto a una solución diplomática.

El líder supremo de Irán advirtió el sábado a Estados Unidos e Israel contra el lanzamiento de nuevos ataques, tras las amenazas de reanudar los bombardeos después de las elecciones.

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