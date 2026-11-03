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Video captó el momento en que dos helicópteros chocaron durante un aterrizaje en Nepal

Accidente aéreo en Nepal: dos helicópteros chocaron cerca del campamento base del Everest. Una persona murió y al menos dos resultaron heridas.

Dos helicópteros chocan en Nepal.
Dos helicópteros chocan en Nepal. Captura de pantalla video redes sociales.
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 3 de nov, 2026

Un accidente aéreo en el monte Everest, en Nepal, dejó una persona fallecida y al menos dos heridas, luego de que dos helicópteros colisionaran mientras realizaban maniobras para aterrizar en el distrito de Solukhumbu.

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El hecho ocurrió este martes y quedó registrado en video. Las imágenes muestran la proximidad entre las dos aeronaves durante la fase de aproximación, antes de que se produjera el impacto.

Uno de los helicópteros involucrados en el choque en Nepal.
Uno de los helicópteros involucrados en el choque en Nepal. Captura de pantalla en redes sociales.

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De acuerdo con los reportes de la Policía de Nepal, los helicópteros volaban en una formación muy cercana cuando intentaban descender enla zona. La maniobra terminó en una colisión que provocó la emergencia y obligó a activar los protocolos de asistencia.

La víctima mortal fue identificada como un ciudadano indio de 47 años. Hasta el momento de los primeros reportes, las autoridades no habían entregado información sobre la identidad de las demás personas afectadas.

¿Cómo ocurrió el choque de los dos helicópteros en Nepal?

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El accidente se produjo durante las maniobras de aproximación y aterrizaje de las aeronaves. Según se logra apreciar en el video, ambos helicópteros se encontraban volando a una distancia reducida cuando se presentó el choque.

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En la secuencia que quedó registrada en video permitió observar las circunstancias inmediatas del impacto y que fue difundido ampliamente después del siniestro.

Aunque las condiciones meteorológicas y las características geográficas de la región representan dificultades para las operaciones aéreas, las autoridades todavía no han establecido qué provocó la colisión.

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Por esa razón, las investigaciones permanecen abiertas para determinar las circunstancias exactas del accidente y establecer si existieron fallas durante las maniobras de aproximación.

¿Por qué se utilizan helicópteros en la región del Everest?

Las aeronaves cumplen un papel importante en las operaciones de transporte hacia las zonas de gran altitud. Entre sus funciones están el traslado de turistas, suministros y equipos destinados a las labores de rescate.

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Sin embargo, las características del terreno montañoso y las condiciones climáticas variables representan desafíos para la aviación civil.

Nepal ha enfrentado dificultades relacionadas con la seguridad aérea en sus regiones montañosas, especialmente por las condiciones en las que deben realizarse las operaciones de aproximación y aterrizaje.

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En este caso, las autoridades mantienen las investigaciones para establecer las causas del choque y precisar las circunstancias en las que se produjo el accidente.

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