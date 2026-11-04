Impactante video muestra el momento exacto en que instructor y turista mueren en parapente

Un vuelo recreativo que prometía convertirse en uno de los recuerdos más especiales de unas vacaciones terminó en tragedia. Un turista argentino y el instructor que lo acompañaba murieron luego de que el equipo aéreo en el que se desplazaban perdiera su trayectoria y se estrellara contra una estructura.

El accidente ocurrió en la playa de São Conrado, en Río de Janeiro, Brasil, y quedó registrado en un video que muestra los últimos segundos del recorrido y el momento en que la aeronave impacta contra un muro.

Publicidad

Las víctimas fueron identificadas como Adrián Guillermo Arismendi, ciudadano argentino, y Luiz Eduardo Rodrigues dos Santos, instructor de vuelo libre.

🚨"TRAGEDIA EN BRASIL"



Difundieron el VIDEO completo del momento en que un turista argentino y un instructor MURIERON tras un accidente en ALA DELTA. pic.twitter.com/JlAdmmtbVc — Noticias Argy 🚨​🇦🇷​ (@noticias_argy) November 4, 2026

Así ocurrió el accidente de ala delta en Río de Janeiro

Según los primeros reportes, el vuelo comenzó en la rampa de Pedra Bonita, uno de los puntos más conocidos de la zona sur de Río de Janeiro para practicar deportes aéreos. Desde allí, ambos emprendieron el recorrido con destino a la playa de São Conrado, donde tenían previsto aterrizar.



Sin embargo, durante la aproximación, el ala delta se desvió de su trayectoria y terminó chocando contra un muro. Después del impacto, los dos ocupantes cayeron desde un desnivel de aproximadamente 2,5 metros.

La emergencia fue reportada hacia las 11:23 de la mañana. Al lugar llegaron unidades del Cuerpo de Bomberos Militar, el Grupo de Operaciones Aéreas y el Grupo Marítimo, que trasladaron a las víctimas al Hospital Municipal Miguel Couto, en el barrio de Gávea.

Publicidad

De acuerdo con la Secretaría Municipal de Salud, Arismendi y Rodrigues dos Santos ingresaron al centro asistencial en paro cardiorrespiratorio. Pese a los esfuerzos del personal médico, ninguno logró sobrevivir.

Tras la tragedia, las autoridades suspendieron los vuelos en ala delta en el sector y abrieron una investigación para establecer las circunstancias del siniestro.

Publicidad

El caso quedó a cargo de la comisaría número 15, con jurisdicción en Gávea. El equipo utilizado durante el recorrido fue asegurado y será sometido a peritajes técnicos para determinar si presentó alguna falla. Asimismo, los investigadores recogerán testimonios de personas que presenciaron el accidente.