Conductor de moto perdió el control al subir una calle empinada: se accidentó junto a su pasajera

Un recorrido que parecía transcurrir con normalidad terminó en un accidente de tránsito. Un conductor que prestaba servicio de transporte en motocicleta a través de una aplicación intentó subir una calle bastante empinada mientras llevaba a una pasajera, pero no consiguió llegar a la parte más alta y terminó perdiendo el control del vehículo.

El hecho ocurrió en Brasil y quedó registrado en un video de una cámara de seguridad que comenzó a circular en redes sociales. Las imágenes muestran el momento en que ambos caen de la motocicleta y terminan golpeándose contra elementos ubicados a un costado de la vía.

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Así fue el accidente del conductor de moto y su pasajera

En la grabación se observa al motociclista avanzar por una calle inclinada mientras transporta a una mujer. A medida que intenta acercarse a la cima, la motocicleta pierde fuerza y el conductor se ve obligado a detenerse.

Sin embargo, el hombre no consiguió mantener el control del automotor ni sostener el peso de la motocicleta y su acompañante. En cuestión de segundos, ambos pierden el equilibrio y caen sobre la vía.



La inclinación de la calle hace que los dos se desplacen cuesta abajo. El conductor termina golpeándose contra una pared ubicada junto a una vivienda, mientras que la pasajera sale despedida y cae varios metros más abajo.

En las imágenes también se observa cómo algunas personas que se encontraban cerca se acercan para auxiliarlos. Aunque el accidente generó momentos de angustia, la información compartida sobre el caso señala que ambos habrían sufrido lesiones leves.

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El hecho mostró los riesgos que implica transitar por vías con pendientes pronunciadas, especialmente cuando se pierde la fuerza o la estabilidad de una motocicleta.

🇧🇷 | Un conductor de moto Uber intentó subir una calle empinada, no lo logró, perdió el control del vehículo y se accidentó junto a una pasajera. pic.twitter.com/jp3r1oVuK3 — Actualidad Viral (@ActualidaViral) November 4, 2026

¿Cómo evitar accidentes en calles empinadas?