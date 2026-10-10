Hombres corren a salvar botellas de licor en pleno terremoto en Panamá

Un video de cámaras de seguridad captó una inesperada reacción dentro de un minimercado durante el sismo que sacudió a Panamá el viernes por la tarde. Las imágenes muestran cómo varias personas se movilizan en medio del movimiento telúrico mientras los productos de un estante comienzan a caer.

La grabación deja ver una escena que llamó la atención por la decisión de los protagonistas de dirigirse hacia una zona del establecimiento donde había mercancía expuesta, en lugar de alejarse de ella para resguardarse.

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¿Qué hicieron los hombres durante el terremoto en Panamá?

En el registro se observa cómo tres hombres se acercan al estante en el que estaban las botellas de licor mientras el movimiento del establecimiento continúa. Su objetivo es evitar que más productos terminen en el suelo y se rompan.



En medio del sismo, los hombres intentan mantener a salvo varias botellas que todavía permanecían en el estante. Las imágenes muestran que algunos de los productos ya habían caído como consecuencia del movimiento, por lo que los protagonistas se concentran en los que aún podían retirar o sostener.

La escena ocurre mientras el establecimiento experimenta las sacudidas del terremoto. En lugar de permanecer alejados de los estantes, los tres hombres se dirigen hacia las botellas para intentar evitar que se pierda más mercancía.

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¿Qué muestra el video del sismo en Panamá?

La secuencia fue captada por las cámaras de seguridad del minimercado, que registraron tanto el movimiento de los productos como la reacción de las personas que estaban en el lugar.

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El video permite observar cómo los hombres se desplazan hacia el estante durante el temblor y consiguen poner a salvo varias botellas que todavía no habían caído al suelo. La grabación documenta así una situación ocurrida dentro del comercio mientras se sentían los efectos del fenómeno natural.

El material audiovisual no precisa la cantidad de botellas que lograron salvar ni el valor de los productos que se encontraban en el estante. Tampoco permite establecer si hubo personas lesionadas o daños adicionales dentro del minimercado. El episodio se convirtió en una escena llamativa por la manera en que los tres hombres reaccionaron ante la caída de las botellas de licor.