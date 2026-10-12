Impactante accidente entre mototaxi y motocicleta: todo quedó en video

Un impactante accidente de tránsito entre un mototaxi y una motocicleta quedó registrado en video en San Juan de Lurigancho, en Lima, Perú. El choque dejó heridos a un adulto mayor de 60 años y a un joven de 19, quienes recibieron el impacto en un cruce vial.

Las imágenes captaron el momento en que ambos vehículos colisionaron y las escenas posteriores, cuando varios vecinos corrieron a auxiliar a los conductores.

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El accidente ocurrió cuando el mototaxi conducido por Gregorio Agüero salía de la calle Río Ucayali para incorporarse a esa vía. En ese momento, la motocicleta que manejaba Joaquín Alejandro López, de 19 años, impactó de manera intempestiva contra el vehículo menor. Un testigo relató al medio Latina Pe que escuchó el fuerte ruido de la colisión y explicó que la motocicleta llegó a gran velocidad mientras el mototaxista realizaba el giro.

Tras el choque, varias personas que se encontraban en el sector se acercaron para auxiliar a los conductores, quienes quedaron tendidos en el suelo. Uno de ellos aseguró haber visto al joven convulsionando, mientras que el adulto mayor también presentaba heridas de consideración en la cabeza.



Una esquina peligrosa

Sin embargo, más allá de la gravedad de este caso, los residentes advirtieron que el cruce se ha convertido en un punto de riesgo para conductores y peatones. Un ciudadano afirmó que este sería el tercer accidente que presencia en lo que va del año. Los vecinos atribuyen parte del problema a la velocidad con la que circulan automóviles y motocicletas por la avenida, especialmente por la cercanía de una universidad, y consideran que la falta de medidas para controlar el tránsito aumenta el peligro.



Ante esta situación, los habitantes hicieron un llamado a las autoridades municipales para que implementen medidas que permitan reducir la velocidad y prevenir nuevos siniestros. Entre sus principales solicitudes están la instalación de un reductor de velocidad o un semáforo en el cruce donde ocurrió la colisión.

