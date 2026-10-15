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Isabel Allende gana el premio Planeta con libro que hace parte de 'La casa de los espíritus'

La escritora de 84 años ganó con la obra 'La hora antes del alba', que sigue la trama de 'La casa de los espíritus' tomando como protagonista a la nieta de Clara, Alba.

Isabel Allende.jpg
Isabel Allende.
Foto: EFE.
Por: EFE
|
Actualizado: 15 de oct, 2026

La escritora chilena Isabel Allende ganó este jueves la edición número 75 del premio Planeta de novela, dotado de un millón de euros, con la obra 'La hora antes del alba', que sigue la trama de 'La casa de los espíritus' tomando como protagonista a la nieta de Clara, Alba.

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"Esta novela cierra el universo de 'La casa de los espíritus', ha afirmado la escritora hispana más leída al recoger el galardón de manos de los Reyes.

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Allende, que hasta ahora publicaba bajo el otro gran gigante editorial, Penguin Random House, se había presentado bajo el seudónimo de Luz Ventura y había ocultado el título de su novela bajo el ficticio 'Los que faltan'.

La escritora de 84 años aseguró que, desde que en 1982 publicó 'La casa de los espíritus', había recibido numerosos mensajes de lectores que querían saber qué pasó con Alba después del final, pero es ahora cuando ha sentido que era el momento de retomarlo .

"Cuando veo tantas democracias amenazadas por el autoritarismo extremo e incluso el fascismo, vuelvo a sentir el temor que me obligó a salir del país después del golpe en 1973", ha señalado.

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La autora ha confesado que nunca antes se había presentado a un concurso "para evitar la humillación de quedar en la cola" y que si ahora se ha animado es porque considera que a su edad "hay muy poco que perder".

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La trama de esta nueva historia del universo de 'La casa de los espíritus' se sitúa justo después del final de su más célebre título. Otras novelas conectadas también con esa historia publicadas con anterioridad fueron 'Hija de la fortuna', 'Retrato en sepia' y 'Mi nombre es Emilia del Valle'.

Sergio Hernández, finalista

La novela finalista del Planeta ha sido 'La añoranza', del escritor y guionista español Sergio Hernández, en la que narra la historia de una mujer que en la Barcelona de 1959 se enamora de un traductor francés que desaparece misteriosamente de su vida y que resultará ser alguien relacionado con las brigadas sociales franquistas y un supuesto plan para matar a Antonio Machado.

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Hernández (Valencia, 1994), escritor, guionista y filólogo, publicó su primera novela 'La letra herida' (Contraluz) en 2024. También escribió el libro de relatos 'La última canción de primavera' (OléLibros, 2019) y los cómic 'Backhome' (Planeta Cómic, 2020) y 'El Diari de Laia' (Drassana, 2021) e 'Hysteria' (Planeta Cómic, 2023).

De padre librero, Hernández ha dicho saber de primera mano lo que significa este premio: "Cuando uno empieza a escribir jamás imagina lo que es estar aquí", ha dicho, y también ha asegurado que escribir este libro le ha transformado y le ha hecho redescubrir la historia de su país.

Además ha agradecido el premio, dotado con 200.000 euros, a sus mentores, entre los que ha mencionado, entre aplausos, a Almudena Grandes, "por su forma de tratar la memoria", Javier Cercas, Carmen Laforet y Carlos Ruiz Zafón.

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El jurado de esta edición de aniversario estaba formado en esta edición por Paloma Sánchez Garnica, Javier Sierra, Carmen Posadas, Luz Gabás, Pere Gimferrer, Eva Giner y Belén López. La ceremonia de entrega, presidida por los reyes de España, ha congregado en la Fira de Barcelona a 1.300 invitados.

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