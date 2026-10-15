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Acusan de asesinato a hombre cuya exprometida desapareció horas después de salir en programa de TV

La mujer fue vista por última vez en noviembre de 2011, luego de dejar a sus hijos al cuidado de su exprometido. Nuevas pruebas y avances forenses reactivaron la investigación.

Acusan de asesinato a hombre cuya exprometida desapareció horas después de salir en programa de TV
Se trata de un programa de televisión muy conocido.
Foto: People's Court
Por: EFE
|
Actualizado: 15 de oct, 2026

Un hombre fue acusado este jueves en una corte de Florida (EE.UU.) del asesinato en segundo grado por la desaparición de su exprometida hace casi 15 años, horas después de que ambos aparecieron en un popular programa de telerrealidad para resolver una disputa relacionada con un anillo de compromiso.

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El acusado es Dale Smith Jr., de 55 años, exprometido de Michelle Parker, desaparecida en Orlando, en el centro de Florida, en noviembre de 2011, después de que ambos participaran en el programa The People's Court.

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Smith fue arrestado el miércoles y acusado hoy en un tribunal del condado Orange de asesinato en segundo grado. Su abogado, Rajan Joshi, ha sostenido que su cliente es inocente.

La Policía de Orlando informó que Parker, quien tenía tres hijos, continúa desaparecida y que su cuerpo no ha sido encontrado.

Parker fue vista por última vez el 17 de noviembre de 2011, cuando dejó a sus gemelos al cuidado de su padre, Smith, quien fue la última persona que la vio, según informó el jefe de la Policía de Orlando, Eric D. Smith.

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En el programa, que simula una corte, Parker dijo que Smith "se vuelve bastante malintencionado y vengativo". "Dijo que quería su anillo, así que me lo quité y se lo lancé", expresó la mujer.

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En aquel momento, Smith fue considerado un sospechoso principal, pero solo hasta hoy fue acusado después de que la Policía hallara nueva evidencia y reexaminara su testimonio y las "declaraciones contradictorias" a lo largo de los años.

Además, las autoridades señalaron que los avances en informática forense permitieron analizar mejor varias pruebas y obtener datos de ubicación más precisos, así como información sobre las comunicaciones entre los dispositivos utilizados en aquella época.

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