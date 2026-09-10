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Italia eleva a 41 los muertos por el virus del Nilo Occidental y confirma 594 casos

De los 594 casos detectados, 306 corresponden a la forma neuroinvasiva, la más grave de la enfermedad, cinco de ellos importados de las Maldivas, Francia, Bélgica, Grecia y Países Bajos.

Salud-Italia-AFP.jpg
Salud en Italia
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 10 de sept, 2026

Italia ha registrado 41 fallecimientos por el virus del Nilo Occidental y 594 casos confirmados de infección, según el último boletín semanal del Instituto Superior de Sanidad (ISS), que contabiliza los datos hasta el 8 de septiembre.

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De los 594 casos detectados, 306 corresponden a la forma neuroinvasiva, la más grave de la enfermedad, cinco de ellos importados de las Maldivas, Francia, Bélgica, Grecia y Países Bajos.

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El informe recoge también 81 casos asintomáticos detectados en donantes de sangre, 202 casos de fiebre, uno de ellos importado de Burkina Faso, cuatro con otros síntomas y un caso asintomático.

La cifra supone un aumento respecto al boletín anterior, que contabilizaba 521 casos de infección por el virus del Nilo Occidental.

La letalidad de las formas neuroinvasivas autóctonas se sitúa actualmente en el 13,3 %, frente al 15 % registrado durante el mismo periodo de 2025. El año pasado, a estas alturas, se habían notificado 582 casos y 39 fallecimientos.

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La circulación del virus se ha detectado en 79 provincias de 19 regiones italianas, cuatro provincias más que en el boletín anterior.

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El virus se transmite por mosquitos del género Culex y con aves migratorias y gaviotas como reservorios principales.

Paralelamente, el boletín incluye 12 casos de virus Usutu (siete en Lombardía y uno en Emilia-Romaña, Marcas, Lacio, Piamonte y Véneto).

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