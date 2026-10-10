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La ONU condena el ataque de los hutíes al aeropuerto de Riad y pide que no se repita

Las autoridades saudíes anunciaron que 12 personas murieron, entre ellas 4 saudíes y un estadounidense, y otras 309 resultaron heridas.

ataques de los rebeldes hutíes de Yemen contra el Aeropuerto Internacional Rey Khalid de Riad.jpg
Ataques de los rebeldes hutíes de Yemen contra el Aeropuerto Internacional Rey Khalid de Riad.
Fotos: captura de video en X.
Por: EFE
|
Actualizado: 10 de oct, 2026

El enviado especial de la ONU para Yemen, Hans Grundberg, condenó este sábado el ataques de los rebeldes hutíes de Yemen contra el Aeropuerto Internacional Rey Khalid de Riad, en Arabia Saudí, y pidió al grupo que ponga fin a estos ataques.

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Las autoridades saudíes anunciaron que 12 personas murieron, entre ellas 4 saudíes y un estadounidense, y otras 309 resultaron heridas, algunas de ellas graves, en el ataque con misiles de este sábado contra las instalaciones del aeropuerto.

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"Esto se suma a los ataques perpetrados a principios de esta semana contra los aeropuertos de Riad y Abha, que también causaron víctimas mortales y heridos entre la población civil. Estos ataques suponen una grave escalada", lamentó Grundberg en un comunicado.

El enviado especial aseguró que estos ataques suponen "una grave amenaza para la seguridad regional" y que no hacen más que perpetuar la violencia y complica los esfuerzos en Yemen.

"Reitero mi llamado a Ansar Allah (los hutíes) para que ponga fin a estos ataques. Asimismo, reitero mi llamado al respeto del Derecho internacional humanitario, incluida la prohibición de dirigir ataques contra civiles y bienes de carácter civil", concluyó.

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Por su parte, el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, se sumó a condenar el ataque en el que perdió la vida uno de sus connacionales. "Estos ataques reprensibles demuestran un flagrante desprecio por la vida de los civiles inocentes. Deben cesar de inmediato", aseveró Rubio en un mensaje en X.

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El jefe de la diplomacia estadounidense extendió su solidaridad con Arabia Saudí y su pueblo, al igual que sus condolencias a las víctimas y sus familias.

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