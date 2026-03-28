“Lo arrastró varios kilómetros”: habla esposa de hombre que murió tras ser arrollado por una mujer

El 3 de enero de 2026, un hombre identificado como Roberto Hernández, de 52 años, murió tras ser arrollado en Iztapalapa, Ciudad de México. De acuerdo con testigos, el vehículo involucrado, conducido por una mujer, lo impactó y posteriormente lo arrastró varios kilómetros sin detenerse ni prestarle auxilio.

La víctima se dirigía a recoger a su pareja, Wendy, al término de su jornada laboral. La mujer relató en entrevista con Voces Ausentes Podcast que, al notar la demora, comenzó a preocuparse: “Dieron las 11 y no llegaba… mi angustia crecía cada minuto”.

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Tras intentar comunicarse sin éxito, horas después conoció lo ocurrido a través de videos e imágenes que circulaban en redes sociales, en los que se identificaban la motocicleta y las placas del vehículo.

Según la reconstrucción de los hechos, la conductora abandonó el lugar y se refugió en su vivienda antes de huir hacia el estado de Oaxaca. La captura se produjo cerca de dos meses después, tras la presión de familiares y colectivos de motociclistas que exigían avances en la investigación.



Durante el proceso judicial, Wendy cuestionó la actitud de la acusada y aseguró que, ante el juez, respondió de forma indiferente sobre lo ocurrido: “Así tenía que ser”, según su testimonio. Inicialmente, el caso fue tratado como un accidente de tránsito; sin embargo, tras la insistencia de la familia, fue reclasificado como homicidio calificado.

“No es posible que no haya escuchado lo que pasó; fueron varios minutos, varios metros”, aseguró Wendy, al cuestionar la versión de la acusada y reiterar que hubo tiempo suficiente para detenerse y evitar el desenlace fatal.

El proceso continúa en curso mientras la familia de la víctima insiste en una condena ejemplar. “Aquí seguiré hasta que se haga justicia”, afirmó Wendy.