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Blu Radio  / Mundo  / Marco Rubio y el nuevo canciller de Venezuela hablan de "elecciones libres" en su reunión

Marco Rubio y el nuevo canciller de Venezuela hablan de "elecciones libres" en su reunión

Se trata del primer encuentro de jefes de la diplomacia de ambos países desde que restablecieron relaciones diplomáticas tras la captura de Nicolás Maduro a principios de este año.

Marco-Rubio-Canciller-Venezuela-AFP.jpg
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y el nuevo canciller de Venezuela, Oliver Blanco
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 3 de nov, 2026

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y el nuevo canciller de Venezuela, Oliver Blanco, hablaron sobre el proceso de reformas que debe conducir a "elecciones libres" en el país sudamericano durante su primera reunión este lunes en Washington.

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Se trata del primer encuentro de jefes de la diplomacia de ambos países desde que restablecieron relaciones diplomáticas tras la captura de Nicolás Maduro a principios de este año.

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Según un comunicado del Departamento de Estado, ambos abordaron "las reformas institucionales que sientan las bases para la celebración de elecciones libres, justas y creíbles".

Asimismo, Rubio instó a su homólogo venezolano "a continuar con la liberación de los presos políticos que aún permanecen en Venezuela".

En declaraciones al canal NTN24, Blanco dijo que ambos países tienen ahora "muchas coincidencias" y que quieren que "los venezolanos tengan un norte de recuperación económica, de transformación democrática y de convivencia para todos".

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Ambos dirigentes posaron ante los medios en la sede del Departamento de Estado mostrando un semblante serio y sin escenificar el apretón de manos habitual en este tipo de reuniones. Tampoco respondieron a las preguntas de la prensa.

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Blanco fue nombrado canciller el pasado jueves por la presidenta interina, Delcy Rodríguez, en sustitución de Félix Plasencia, quien pasó a ocupar la Dirección de Asuntos Internacionales de la Presidencia.

La Administración de Donald Trump, que cerró un controvertido acuerdo petrolero con el Gobierno chavista, respalda una hoja de ruta para renovar en los próximos meses organismos clave del entramado institucional venezolano.

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Este proceso debería conducir a que Rodríguez declare vacante la Presidencia en 2027 y abra un plazo de seis meses para la celebración de elecciones.

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