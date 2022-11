Mi espíritu de lucha sigue intacto: Delsa Solórzano, diputada venezolana

En conversación con Blu Radio, la diputada venezolana Delsa Solórzano manifestó que pese haber sido herida en las manifestaciones contra el Gobierno de Nicolás Maduro, su espíritu de lucha sigue intacto.



“Me hace ratificar en que tenemos razón en querer cambiar el gobierno de Venezuela. Un gobierno militar, represor que merece ser cambiado, por uno en el que se respeten los derechos humanos”, manifestó la diputada.



Solórzano dijo que su ataque es lo que viven las mujeres a diario en el país y ella es el rostro de las mujeres que son agredidas por el estado a diario.



“Tengo una costilla fisurada, pero no es importante no afectaron nuestra vocación de lucha (…) Los que decidimos dar la cara en este régimen vivimos esto a diario, nos quieren dominar y eso no va a pasar. Yo estoy peleando contra este régimen hace 18 años y no me rendiré hasta liberar nuestra nación de nuevo”, dijo.



Para la diputada, este momento es clave en Venezuela ya que los ojos del mundo están con ellos por encima de los intereses económicos de unos cuantos gobiernos cómplices de la represión.



“Hemos estado solos, el mundo hasta ahora no nos volteaba a mirar. Las chequeras de América latina han pasado por encima de la represión y la muerte”.



Finalmente, la diputada señaló que la oposición no se rendirá y seguirán luchando hasta liberar a Venezuela de nuevo y convertirlo en un país democrático.