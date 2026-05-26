“Mucha información en redes es falsa”: Registraduría alerta sobre elecciones en el exterior

Los colombianos en el exterior ya comenzaron a votar para las elecciones presidenciales del próximo 31 de mayo y, mientras avanzan las jornadas en consulados de diferentes países, también crece la circulación de videos, fotografías y supuestos conteos de votos en redes sociales.

Ante ese panorama, el registrador delegado electoral Jaime Hernando Suárez lanzó una advertencia clara durante una entrevista en Mañanas Blu: “Mucha información de la que circula por la red, desafortunadamente, más de la mitad, es información falsa”.

El funcionario explicó que varios de los videos virales corresponden realmente a jornadas del lunes festivo en Estados Unidos e Inglaterra, cuando hubo una alta participación de colombianos en consulados como Miami y Madrid. Sin embargo, insistió en que ningún resultado parcial puede considerarse oficial antes del cierre total de las votaciones.

Registraduría explica cómo funciona el conteo de votos en el exterior

Suárez confirmó que actualmente hay 1.414.661 colombianos habilitados para votar fuera del país y señaló que históricamente la participación ronda entre el 15% y el 20%. No obstante, destacó que para estas presidenciales hubo más de 163.000 nuevos inscritos, lo que podría aumentar la asistencia.

El registrador explicó que al finalizar cada jornada en los consulados sí se realiza un conteo preliminar por parte de los jurados, quienes llenan el formulario E-14. Además, los testigos electorales pueden tomar fotografías de esas actas. Sin embargo, recordó que divulgar esos resultados antes del domingo está prohibido.

“Solo está autorizado para dar información la Registraduría Nacional del Estado Civil”, afirmó.

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También advirtió que en redes sociales han aparecido imágenes alteradas. “Le quitan votos a un candidato, le ponen votos a otro, aparecen tachones y enmendaduras”, señaló, al pedir prudencia frente a publicaciones virales.

Mesa de votación. Foto: Registraduría

Madrid tiene el segundo puesto de votación más grande de Colombia

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Uno de los datos que más llamó la atención durante la entrevista fue el tamaño del censo electoral en España. Según Suárez, allí hay más de 307.000 colombianos habilitados para votar y el consulado de Madrid se convirtió en el segundo puesto de votación más grande del país.

“En Madrid tenemos habilitados 96.133 ciudadanos. El más grande es Corferias, pero Madrid tiene un censo muy grande”, indicó.

El funcionario también aclaró dudas frecuentes sobre irregularidades electorales. Explicó que está prohibido hacer publicidad política dentro o cerca de los consulados y recordó que nadie puede presionar a un ciudadano para votar por determinado candidato.

“Que alguien esté indicando por quién debe votar una persona es absolutamente irregular”, afirmó.

Finalmente, reiteró que quienes no se inscribieron a tiempo ya no podrán votar en otro lugar distinto al registrado en el censo electoral y recordó que los resultados oficiales de los colombianos en el exterior solo se conocerán después de las 4 de la tarde del domingo 31 de mayo.