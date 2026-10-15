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Muere menor de 14 años tras electrocutarse al pisar un charco durante fuertes lluvias

Las inundaciones afectan decenas de barrios y complican la movilidad en Estambul. Las autoridades investigan el origen de la corriente eléctrica que causó la tragedia en un parque.

Muere menor de 14 años tras electrocutarse al pisar un charco durante fuertes lluvias
Cámaras de seguridad del sector grabaron el accidente.
Foto: Redes sociales
Por: Redacción BLU Radio
|
Actualizado: 15 de oct, 2026

Las intensas lluvias han provocado inundaciones en decenas de barrios, daños materiales y afectaciones al transporte. En medio de esta emergencia, un adolescente de 14 años murió tras recibir una descarga eléctrica al pisar descalzo un charco de agua acumulada en un parque.

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El hecho ocurrió en Estambul, Turquía, específicamente en el parque Çukurbostan, ubicado en el distrito de Fatih. El menor, identificado con las iniciales M. I., habría entrado en contacto con una corriente eléctrica al caminar descalzo sobre el agua estancada que dejaron las precipitaciones torrenciales registradas desde el martes.

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Tras el accidente, el adolescente fue trasladado inconsciente a un hospital, donde el personal médico intentó reanimarlo. Sin embargo, pese a los esfuerzos de los profesionales de la salud, el joven falleció.

Investigan el origen de la descarga eléctrica

Las autoridades turcas adelantan una investigación para esclarecer las circunstancias en las que ocurrió el accidente y establecer qué provocó la descarga eléctrica que acabó con la vida del menor.

El caso ha generado preocupación en medio de las difíciles condiciones meteorológicas que enfrenta la ciudad, donde las inundaciones han afectado diferentes sectores y han obligado a las autoridades a activar medidas de emergencia.

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Las precipitaciones registradas durante esta semana han provocado inundaciones en decenas de barrios de Estambul, con consecuencias para la movilidad y daños materiales. La acumulación de agua en distintos puntos también representa un riesgo para los ciudadanos, especialmente cuando puede ocultar peligros que no son visibles a simple vista.

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Ante este panorama, las autoridades advirtieron que las lluvias continuarían durante la noche, por lo que se mantiene la alerta frente a la posibilidad de nuevas afectaciones.

La muerte del adolescente ocurrió en medio de esta emergencia climática, que mantiene a la ciudad pendiente de la evolución del tiempo y de las medidas necesarias para reducir los riesgos para la población.

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