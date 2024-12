Mujer pensó que acariciaba a su mascota, pero en realidad era un murciélago

Una mujer vivió un inesperado momento al encontrarse en su habitación con su mascota, donde la consintió como de costumbre y se llevó con una inesperada sorpresa.

La joven paisa, al notar un leve movimiento bajo las sábanas, asumió que era su perrita acomodándose en la cama. Pero lo que descubrió fue algo totalmente insólito. Se trataba de un diminuto murciélago que se enrolló en sus sabanas.

El murciélago se le ve caminando por debajo de las sabanas hasta llegar a la parte final de la cama, donde la joven lo deja sin intervenir el trayecto del pequeño animal que le causó impresión al aparecer en su habitación.

La escena no tardó en volverse viral, pues la joven decidió compartir el video en la red social de TikTok , donde acumuló 4.9 millones de reproducciones y además de 3.000 comentarios de personas sorprendidas por lo ocurrido que no dudaron en dar su opinión ante la escena.

Al animal se le vio aparentemente tranquilo, pero una vez fue descubierto voló hasta un abrigo cerca de la cama, donde en otro video la joven compartió que lo sostuvo con una manta para dejarlo en libertad y que no volviera a ingresar a su casa.

Los videos fueron compartidos en la cuenta de TikTok de la joven, donde los comentarios no dieron espera, y se pueden leer frases como: "Solo para prevenir que no se te ocurra hacer caldo de murciélago , otra pandemia no la soportaría", "Pero amiga, cómo llegó un murciélago a tu cama", "Pero si se está rascando le atinaste a un 50%", "¿Ese no es del de COVID-19?".