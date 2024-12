Mujer se enfrenta a ladrón y lo saca de su negocio en Girardot, Cundinamarca: hay video

Una mujer se ganó los elogios de sus clientes y vecinos por su valentía al enfrentar a un ladrón que pretendía dañarle el Fin de Año al robarle el dinero que tenía en el establecimiento comercial ubicado en Girardot, en Cundinamarca.

En una cámara de seguridad quedó captado el momento en el que la mujer, identificada como Olga Lucía Álvarez, ingresa a la panadería, pero detrás de ella, sin percatarse de su presencia, estaba un hombre que pretendía robar el dinero del negocio ubicado en el barrio Centenario.

Aunque el ladrón intentaba a la fuerza adentrarla al negocio para así estar más cerca de la caja registradora, la mujer, como lo expresó en Noticias Caracol, "sacó fuerzas de donde no tenía" para evitar el objetivo del delincuente y cuidar el negocio.

En las imágenes también se puede observar cómo el hombre se quitó el casco de motociclista para intentar golpearla con el mismo en la cabeza, pero, por fortuna, por la ubicación de los brazos de la mujer, quien no soltaba al ladrón, logró protegerse y evitar que la golpeara en la cabeza.

"Abrí la reja y ya la estaba bajando cuando él llegó, me agarró la reja y se entró. Empezamos el forcejeo, a entrarme para que yo le dijera donde estaba la plata (...) Como yo pude me tiré al piso y lo agarré por detrás, lo pude dominar y lo saqué. Fue cuando se quitó el caso y me lo mandó a la cabeza, pero no me pudo pegar", relató Olga Lucía a Noticias Caracol.

Después del forcejeo que duró varios segundos, el ladrón terminó huyendo al no poder cometer el delito. No importó su diferencia en estatura y peso, pues la valentía de la mujer fue mayor para sacar corriendo a este delincuente de la panadería.



Elogios a mujer que se enfrentó a ladrón

Ante estas imágenes, varios vecinos y clientes de la panadería expresaron su admiración hacia la mujer por defender lo que con tanto esfuerzo ha construido.

"Desde pequeña mi mamá me decía que uno no debía ser cobarde ni demostrarle miedo a nadie", añadió Álvarez.

Se desconoce si la mujer interpuso una denuncia ante las autoridades contra este hombre.