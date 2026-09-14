Niño logra sobrevivir tres días a la deriva en las gélidas aguas de Alaska: había salido a pescar

Una salida de pesca terminó en una emergencia en aguas de Alaska después de que una embarcación se volcara con tres personas a bordo. Durante varios días, la Guardia Costera de Estados Unidos mantuvo un operativo para intentar localizar a los ocupantes.

El bote había salido de la pequeña población de Savoonga, ubicada en la isla de San Lorenzo, en el mar de Bering, sin embargo la embarcación, de unos 5,5 metros, terminó volcándose debido al oleaje.

La desaparición de las tres personas, entre ellas el menor que logró sobrevivir, activó un amplio operativo de búsqueda. La Guardia Costera de Estados Unidos desplegó aviones y helicópteros para intentar localizar la embarcación, después de que los familiares no regresaran a tierra.

¿Cómo encontraron al adolescente en las aguas gélidas de Alaska?

El hallazgo se produjo cuando un avión militar localizó al joven de 15 años aproximadamente a cuatro millas al este de la isla de San Lorenzo. Desde el aire, los equipos lograron identificar al joven y orientar hacia su ubicación al Northwest Explorer, un buque pesquero que se encontraba cerca de la zona.

Una vez que llegaron hasta el lugar, los marineros hicieron sonar la sirena del barco para alertar al adolescente. Como el menor no podía alcanzar las balsas y equipos de supervivencia que habían sido lanzados previamente desde una aeronave, la tripulación le arrojó una cuerda que consiguió sujetar.

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Adam White, capitán del Northwest Explorer, relató el momento en que lograron ponerlo a salvo y destacó la resistencia que mostró para mantenerse aferrado a la línea de rescate.

¿Cuánto tiempo sobrevivió el niño en el mar de Bering?

El adolescente permaneció casi tres días en las gélidas aguas del mar de Bering, aferrado al casco de la embarcación volcada. Las temperaturas del agua se aproximaban a los 10 °C, unas condiciones que hicieron especialmente difícil su supervivencia.

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Tras subir al barco, los rescatistas detectaron que presentaba hipotermia moderada. El menor recibió abrigo y atención mientras era trasladado hacia Nome, donde posteriormente recibió asistencia médica.

Durante el rescate, el adolescente explicó que su hermano había quedado atrapado debajo del bote. También contó que su primo había permanecido junto a él durante un día en el casco antes de resbalar y caer al agua. Los cuerpos fueron recuperados posteriormente por los equipos marítimos.