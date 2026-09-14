En vivo
Señal visual radio
Síguenos en:
Tendencias:
Avioneta desaparecida
Sismos en Colombia
Puente de la 100
Incendios forestales

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Mundo  / Un incendio en un hogar para adultos mayores deja 16 fallecidos en el sur de Chile

Un incendio en un hogar para adultos mayores deja 16 fallecidos en el sur de Chile

El siniestro afectó el establecimiento de larga estadía para adultos mayores El Edén, ubicado en la Villa Comuy, uno 740 kilómetros al sur de Santiago, en la región de La Araucanía.

Incendio-Chile1-AFP.jpg
Incendio en Chile
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 14 de sept, 2026

Un total de 16 personas perdieron la vida producto de un incendio ocurrido en un hogar para adultos mayores en el sur de Chile, informaron este sábado las autoridades del país.

Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
Siganos en Google Discover para estar al día con Colombia y el mundo

El siniestro afectó el establecimiento de larga estadía para adultos mayores El Edén, ubicado en la Villa Comuy, uno 740 kilómetros al sur de Santiago, en la región de La Araucanía.

Últimas noticias

Donald-Trump-AFP.jpg
Mundo

Trump dice que "saldrá" de Irán "a menos" que se quede con el petróleo "como en Venezuela"

Keiko Fujimori AFP.jpeg
Mundo

Hallan sin vida en su domicilio a familiar de la presidenta peruana Keiko Fujimori

Las llamas, según antecedentes preliminares, se habrían iniciado durante la noche y expandido rápidamente a través del inmueble, cuyos 26 ocupantes tuvieron dificultades para evacuar debido a problemas de movilidad.

Incendio-Chile-AFP.jpg
Incendio en Chile
Foto: AFP

"Fallecieron 16 personas, cuyos cuerpos fueron calcinados producto de las llamas, logrando en ese momento rescatarse a otros diez adultos que estaban al interior por una dependiente que trabajaba en el centro", señaló el fiscal Jorge Granada, que asumió la investigación del caso.

Los equipos de emergencia aún trabajan en el sitio del suceso para establecer la dinámica de los hechos, identificar a las personas fallecidas y terminar las circunstancias que produjeron la tragedia.

✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.

El delegado presidencial de La Araucanía, Francisco Ljubetic, señaló que el recinto estaba bajo sumarios desde al menos siete años, y había sido cerrado por multas tras corrobarse una serie de infracciones.

Publicidad

Relacionados

Incendio

Chile

Emergencias

Publicidad

Publicidad

Publicidad