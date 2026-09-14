Un incendio en un hogar para adultos mayores deja 16 fallecidos en el sur de Chile

Un total de 16 personas perdieron la vida producto de un incendio ocurrido en un hogar para adultos mayores en el sur de Chile, informaron este sábado las autoridades del país.

El siniestro afectó el establecimiento de larga estadía para adultos mayores El Edén, ubicado en la Villa Comuy, uno 740 kilómetros al sur de Santiago, en la región de La Araucanía.

Las llamas, según antecedentes preliminares, se habrían iniciado durante la noche y expandido rápidamente a través del inmueble, cuyos 26 ocupantes tuvieron dificultades para evacuar debido a problemas de movilidad.

Incendio en Chile Foto: AFP

"Fallecieron 16 personas, cuyos cuerpos fueron calcinados producto de las llamas, logrando en ese momento rescatarse a otros diez adultos que estaban al interior por una dependiente que trabajaba en el centro", señaló el fiscal Jorge Granada, que asumió la investigación del caso.



Los equipos de emergencia aún trabajan en el sitio del suceso para establecer la dinámica de los hechos, identificar a las personas fallecidas y terminar las circunstancias que produjeron la tragedia.

El delegado presidencial de La Araucanía, Francisco Ljubetic, señaló que el recinto estaba bajo sumarios desde al menos siete años, y había sido cerrado por multas tras corrobarse una serie de infracciones.

🇨🇱| INCENDIO EN HOGAR DE ANCIANOS DEJA 16 ADULTOS MAYORES FALLECIDOS EN CHILE 🕯️🚨



Un voraz fuego consumió las instalaciones de un centro de reposo para la tercera edad, movilizando a múltiples compañías de bomberos y cuerpos de socorro que confirmaron la trágica pérdida de… pic.twitter.com/P2FKTAC7MD — News On Demand (@OnDemand_News) September 12, 2026