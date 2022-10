No me siento intranquilo luego de lo sucedido: testigo de tiroteo en San Bruno

Blu Radio habló en exclusiva con un habitante de la zona de San Bruno, California, Estados Unidos, sobre los aterradores momentos que vivió cuando una mujer abrió fuego contra los trabajadores de la sede de Youtube y luego de causar heridas a cuatro personas se suicidó.

Vea también Al menos un muerto y cuatro heridos tras tiroteo en instalaciones de YouTube en EE.UU.

Publicidad

Marco Durazo es un habitante de San Bruno que estaba muy cerca del lugar en el que sucedió el tiroteo. Asegura que esa ciudad de California muy tranquila y que en el tiempo en el que ha vivido allá nunca había visto algo parecido.

"No me siento intranquilo luego de lo sucedido porque no suele pasar, es un área muy segura, No creo que pueda suceder otra vez", dice Durazo.

Por ahora, quienes viven en la zona, tienen información de la policía sobre varios heridos, pero las autoridades les aseguran que la situación está controlada y que por ahora no se relaciona con un acto de terrorismo.

Aunque se vivieron momentos de pánico esta tarde, los habitantes del lugar no creen que se pueda repetir un incidente parecido y confían en que las autoridades estadounidenses actúan con diligencia.

Publicidad