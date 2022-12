No tenemos armas, pero no nos dejaremos sacar tan fácil: diputado Guevara

Uno de los hombres más importantes de la oposición en Venezuela y primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Freddy Guevara, en entrevista con BLU Radio dijo que el Gobierno de Nicolás Maduro solo podrá sacarlos del Parlamento a la fuerza.

Sin embargo, aceptó que el Gobierno tiene el poder de las armas y, si así lo quieren, los pueden sacar de la Asamblea usando la fuerza extrema.

“Ellos son capaces de hacer lo que sea. Todo depende de la decisión que ellos tomen, si es de violencia y sangre o si por el contrario asumen un camino de volver a la institucionalidad. Lo que ellos no pueden pretender es que nosotros sumisamente salgamos del Palacio”, manifestó.

“Es un tema de fuerza, nosotros somos diputados, no somos guerreros, no tenemos armas, no somos militares, no somos paramilitares ni guerrilleros, no tenemos explosivos ni armas ni tanquetas ni poder del fuego para impedir que nos quieran sacar”, añadió.

Según Guevara, si llegan a dejar la Asamblea, es porque el Gobierno ejerció la fuerza bruta y no porque ellos quisieron hacerlo.

Finalmente, hizo un llamado a que la comunidad internacional presione lo máximo posible para evitar que el chavismo siga “destruyendo el país”.

“Estamos muy esperanzados de que el gran sacrificio de nuestro pueblo ahora venga acompañado de presión internacional”, exclamó.

“Nosotros no vamos a entregar el poder, vamos a defender la institucionalidad y parte de eso es defender el Parlamento”, finalizó.

