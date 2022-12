Oposición venezolana abandona definitivamente diálogo con Gobierno

La alianza opositora venezolana Mesa de la Unidad Democrática (MUD) anunció su decisión de abandonar definitivamente el diálogo con el Gobierno de Nicolás Maduro pese a los intentos de los acompañantes internacionales por relanzar las conversaciones.



"El experimento de diálogo que se desarrolló en Venezuela del 30 de octubre al 6 de diciembre de 2016 es un capítulo cerrado que no se volverá a abrir", aseguró la plataforma opositora a través de un comunicado, atribuyendo esta decisión al "incumplimiento" de los acuerdos.



El incumplimiento del que la MUD acusa al Gobierno venezolano fue lo que, aseguran, "dinamitó ese experimento" de diálogo auspiciado por la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur) y el Vaticano que ya había entrado en fase de revisión a principio de diciembre.



"Por ello, ese experimento de diálogo (mal planteado desde el principio, al carecer de mecanismos para la verificación y garantía del cumplimiento de acuerdos) no tendrá por parte nuestra ni continuidad ni 'segundas partes'", añade el escrito.



La MUD considera que el diálogo "como racionalidad y como instrumento siempre tiene que estar en el conjunto de herramientas con que los demócratas debemos trabajar, sobre todo en situaciones críticas".



Los opositores expresan que estudiaron "crítica y detenidamente" la última propuesta de los mediadores para relanzar el diálogo y que eso les ha llevado "a la convicción de elaborar otro texto".



"Uno en el que no solo las organizaciones políticas, sino toda la sociedad democrática plantee a la Comunidad Internacional sus demandas y propuestas para la restitución del hilo constitucional en Venezuela y el retorno de nuestro país a la democracia", añaden.



La alianza opositora indicó que está "trabajando intensamente y haciendo las consultas a los diversos actores sociales, pues lo que ocurre en Venezuela no es un simple forcejeo entre organizaciones políticas sino que es una lucha existencial de una Nación entera contra un proyecto ideológico", añadió.



"El que estemos dispuestos a elaborar y debatir con los facilitadores este documento alternativo no significa en modo alguno 'borrón y cuenta nueva'. Por el contrario: la confiabilidad de cualquier mecanismo futuro de verificación y cumplimiento de acuerdos se basa en lograr que los acuerdos anteriores sean honrados", recalcan.



Los opositores llaman "al pueblo venezolano a intensificar la protesta pacífica, constitucional y democrática", asegurando que ningún diálogo ni negociación política tendrá éxito "en el logro del cambio político urgente y en la defensa de los derechos económicos" si no esta respaldada por una "creciente y sostenida movilización ciudadana".



Aseguran que esta "activación política de la calle social" es la que podrá "rescatar" la salida electoral del Gobierno que reclaman desde hace un año.



La MUD reclama "ejercer el derecho al voto en las elecciones que nos deben, regionales y municipales, y podamos también concertar el necesario adelanto de elecciones presidenciales, para dotar a Venezuela de un Gobierno de Unidad Nacional", dijo en el escrito.