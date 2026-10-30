Papa León XIV solicitó voto por correo para elecciones de medio mandato en EEUU, según medios

El Papa León XIV, nacido en Chicago bajo el nombre civil de Robert Francis Prevost, solicitó oficialmente una papeleta de voto por correo en el estado de Illinois para participar en las próximas elecciones locales y de mitad de mandato. Diversos medios de comunicación estadounidenses e internacionales informaron sobre la solicitud, la cual fue confirmada por la oficina del secretario del condado de Will. De emitir y entregar su papeleta, León XIV se convertirá en el primer pontífice en los dos mil años de historia de la Iglesia Católica en votar en unas elecciones civiles y seculares.

Un hito histórico reportado por medios de comunicación de Illinois

La solicitud electoral fue difundida originalmente el 23 de octubre, de acuerdo con la emisora radial WJOL de Joliet, la cual citó fuentes cercanas al pontífice señalando que la solicitud de la papeleta de votación por correo se registró el 3 de octubre para enviarse a su dirección registrada en New Lenox, Illinois.

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Por otro lado, el Chicago Sun-Times y The Letters From Leo confirmaron el hecho directamente con las autoridades del condado.

Papa León XIV. Foto: AFP

En declaraciones recogidas por el Chicago Sun-Times, Kim Fladhammer, jefa de gabinete de la oficina del secretario del condado de Will, declaró textualmente: "Robert Francis Prevost figura en la lista de personas que solicitaron votar por correo en las próximas elecciones".



El recorrido logístico de la papeleta electoral desde New Lenox hasta el Vaticano

La tramitación de la solicitud de la papeleta ha implicado un cruce de distancias desde Joliet hasta la Ciudad del Vaticano. La residencia registrada de Prevost corresponde al domicilio de su hermano, John Prevost, quien estuvo en Roma esa misma semana.

Según informó Vatican News, el 28 de octubre John Prevost formó parte de una delegación de aproximadamente 50 feligreses de la parroquia católica de San Judas en New Lenox que se reunieron con León XIV en la Plaza de San Pedro al final de una peregrinación. Medios locales señalaron como plausible que su hermano le entregara personalmente la papeleta en el Vaticano para traerla de vuelta al condado de Will, aunque esto no ha sido confirmado oficialmente ni por la Santa Sede ni por la familia Prevost.

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El estatus del pontífice como votante activo en Estados Unidos cuenta con antecedentes recientes. En reportajes atribuidos a Religion News Service, Matt Dietrich, portavoz de la Junta Electoral del Estado de Illinois, explicó que la ley federal protegida por la Ley de Voto Ausente para Ciudadanos Uniformados y en el Extranjero (UOCAVA) ampara el derecho a voto de los ciudadanos estadounidenses que residen fuera del país. Dietrich precisó que Prevost ya había ejercido su derecho al voto por correo en las elecciones presidenciales de noviembre de 2024.

El Papa León XIV pronuncia un discurso el 21 de abril de 2026. Foto AFP.

El Papa León XIV, de 71 años de edad y electo en mayo de 2025, ha mantenido públicas divergencias políticas con la administración del presidente Donald Trump sobre temas como la guerra en Irán, la situación en Venezuela y las políticas de deportación masiva. Según reportó la agencia Associated Press, al ser abordado a bordo del avión papal con destino a Argelia sobre las tensiones con la Casa Blanca, León XIV declaró abiertamente: «No le tengo miedo a la administración Trump ni a hablar abiertamente sobre el mensaje del Evangelio, que es para lo que trabaja la iglesia».