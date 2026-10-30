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Identificados 13 de los 69 fallecidos en el accidente de trenes de España

Las mismas, que han contabilizado 62 desaparecidos, matizaron que no todas esas denuncias son por personas no encontradas aún, sino que pueden corresponder a víctimas pendientes de identificar.

Choque de trenes en España dejó más de 60 muertos
Autoridades en España investigan las causas de la tragedia que enluta a miles de familias.
Foto: AFP
Por: EFE
|
Actualizado: 30 de oct, 2026

Los equipos forenses han identificado hasta el momento a 13 de las 69 personas muertas, según datos provisionales, en el gravísimo accidente ferroviario ocurrido el miércoles en España, mientras que se han presentado 70 denuncias por desaparecidos, informaron a EFE fuentes de la investigación.

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Las mismas, que han contabilizado 62 desaparecidos, matizaron que no todas esas denuncias son por personas no encontradas aún, sino que pueden corresponder a víctimas pendientes de identificar.

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De los 69 fallecidos confirmados, uno murió en el hospital al que había sido trasladado; y los comunicados a los familiares son ocho.

El total de pasajeros en los dos trenes siniestrados ascendía a 558, de los que 155 identificados resultaron ilesos y 215 fueron atendidos en el lugar o ingresados en centros sanitarios.

El accidente ocurrió cuando un tren de alta velocidad chocó por detrás con otro que se encontraba parado en la misma vía cerca del pueblo de Urda (provincia de Toledo), al sur de Madrid, por causas que investiga una jueza.

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